Yolanda Díaz promet derogar la reforma laboral «malgrat totes les resistències»

La vicepresidenta segona del govern espanyol,, manté el pols intern amb la vicepresidenta econòmica,, per derogar la reforma laboral del PP. En la clausura del congrés de CCOO en què també ha intervingut Adriana Lastra, que ha promès derogar la reforma laboral , la ministra de Treball ha deixat clar que manté el compromís de modificar la legislació que afecta els drets dels treballadors."Derogarem lamalgrat totes les resistències, que n'hi ha i són moltes, companys", ha dit aquest dissabte en l'acte, i ha promès fer-ho "malgrat totes aquelles persones que, estiguin on estiguin, mai han volgut derogar ni alterar el model de relacions de precarietat que ha imposat unilateralment la dreta en aquest país", en referència implícita a la ministra d'Economia.El discurs de Díazha inclòs referències als "que diuen una cosa i en fan una altra", en una possible referència al soci de govern de coalició. "Ara toquen fets i no paraules. La ciutadania no vol la política del que no compleix", ha criticat, i ha assegurat que "derogar la reforma laboral del PP és defensar la democràcia i l'estat del benestar".

