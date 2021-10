Els socis compromisaris aproven finalment l'Espai Barça

❗ L'Assemblea General Ordinària aprova la proposta de finançament de l'Espai Barça, que finalment haurà de ser votada en referèndum per tots els socis i sòcies del Club



✅ Vots a favor: 405

❌ Vots en contra: 21

⚪ Vots en blanc: 6 pic.twitter.com/dC6rNsbQIY — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 23, 2021

amb 405 vots a favor, 21 en contra i 6 en blanc. Després que Laporta decidís suspendre diumenge passat l'assemblea just abans d'aquesta votació decisiva, avui els socis han decidit tirar endavant amb aquest projecte de remodelació de les instal·lacions del club."És laque s'han fet velles i la necessitat que tenim de no perdre avantatge competitiu.és important per reflotar l'economia del club". Aquest ha estat el missatge amb què Laporta ha convençut els socis compromissaris assistents aquesta tarda a la segona part de l'assemblea.Així, la junta directiva de Joan Laporta podrà demanar unper començar. El primer pas, però, és laque permeti donar veu a tota la massa de socis del club, un reclam que van fer els compromissaris, incerts, durant el passat diumenge.Ho va anunciar Laporta: "L'entitat es troba en una". No és informació nova, però sí important per poderper als propers anys. Laporta va apel·lar així els socis compromisaris que hi assistien: "Les decisions d'avui afectaran generacions futures de barcelonistes".El president del club va explicar també que s'ha creat unde cinc anys basat en tres eixos. Primer,per ser punters de nou; el segon,, i el tercer, un, les penyes i el club.

