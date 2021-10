Protestes a Perpinyà pel bloqueig de l'Ajuntament al projecte del col·legi-liceu de la Bressola

Centenars de persones han sortit al carrer aquest dissabte aper protestar contra elper part de l'Ajuntament en el projecte deEls manifestants han carregat contra el govern de l'ultradretà Louis Aliot que ha impedit la compra del monestir de Santa Clara, on havia d'anar elfent ús del dret a retracte. Els manifestants hi veuen uni demanen a la justícia francesa que els doni empara a través dels dos recursos que han presentat."L'Ajuntament hauria d'estar orgullós que Perpinyà tingui un col·legi-liceu en català, com a Baiona el tenen en basc", diu la directora general de la Bressola, Eva Bertrana.Prop de 700 persones han protestat aquest dissabte pel centre de Perpinyà. Els manifestants han caminat des de la plaça Catalunya fins al Castellet, malgrat que inicialment havien d'acabar davant de l'Ajuntament. I és que precisament, Louis Aliot,de col·legi-liceu de la Bressola, el primer que hi hauria a la Catalunya del Nord i que havia d'ubicar-se al monestir de Santa Clara.. Es tracta dels nostres fills i, remarca l'Ordet, una mare que ha assistit a la marxa. Amb ella també s'ha manifestat la Martina. Ella va portar les seves dues filles a una de les dues bressoles de Perpinyà i ara hi té la néta. La Martina carrega contra l'alcalde Louis Aliot i diu que "no entén" la seva decisió de bloquejar el projecte "i menys tenint companys a dins que hi estan a favor".​​

