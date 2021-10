Podem matisa que no es querellarà contra Batet: ho farà només el diputat inhabilitat

La decisió de la presidenta del Congrés,, d'executar la sentència del Tribunal Suprem i retirar l'escó al diputat de Podem, va obrir aquest divendres una crisi entre els socis del govern espanyol.Inicialment Unides Podem va anunciar unacontra Batet, però aquest dissabte el ministre de Consum,, ha matisat que la querella la interposa el diputat inhabilitat i no Unides Podem: “És una acció jurídicaper part d’algú que, com la resta de l’espai polític, estem indignats per aquest procés", ha expressat.Però la indignació de la formació morada per la retirada de l'acta al diputat continua. En aquest sentit, el president del grup parlamentari d'Unides Podem en el Congrés, ha criticat el retret del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a la ministra de Drets Socials,, i ha afirmat que l'"únic comunicat legítim" després de gairebé tres anys amb mandat caducat ha de ser el de la seva "dissolució".Així ho ha indicat en Twitter en un missatge el qual adjunta el comunicat emès ahir per l'òrgan de govern dels jutges, en el qual condemnava un missatge en xarxes de Belarra qüestionant la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem contra el diputati la posterior retirada de l'escó per decisió de la presidenta del Congrés,Ahir el portaveu d'Unides Podem en el Congrés,, va assegurar que el CGPJ no té "legitimitat democràtica" després de fer que fes més de mil dies amb el "". Avui també ha manifestat en aquesta xarxa social que cada vegada hi ha "més veus jurídiques explicant que el que s'ha fet amb Rodríguez no s'ajusta a dret, per ser molt suau en els adjectius".Després, ha afirmat que l'"Estat profund està tan deslligat que ja passa completament del dret", la qual cosa "òbviament" és "molt perillós per a la democràcia". "Els és igual que no hi hagi proves, els és igual el que posi una sentència, els és igual la jurisprudència, els és igual tot", ha censurat el dirigent de la formació morada.

