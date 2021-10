Els dos barris de Barcelona preferits pels rics europeus per viure

torna a estar en el punt de mira dels. Segons la immobiliària Barnes, dosde la capital catalana són els que tenen més demanda. Un és Pedralbes, per "la seva posició com a barri residencial de luxe per excel·lència" gràcies a les seves "elegants vil·les" i gran oferta educativa d’escoles internacionals.L'altre barri que interessa a les grans fortunes ési sobretot la zona del, per la tranquil·litat i l'oferta comercial. En tercera posició hi ha el Quadrat d’Or del passeig de Gràcia, amb el que la immobiliària descriu com a apartaments burgesos.Segons l’informe Global Property Handbook de Barnes, Barcelona se situa alde les millors ciutats del món per adquirir propietats de luxe. Ocupa la setena posició, una per darrere de Madrid i just per davant de Lisboa.La directora de la immobiliària, Elisabeth Hernández, considera que Barcelona manté el seu atractiu com a destinació per grans fortunes pel, l'oferta cultural i d'oci variada i la seva activitat tecnològica i de desenvolupament d’empreses emergents.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor