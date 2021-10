Junts inicia la cursa a les eleccions municipals del 2023

La cursa per al 2023

La portaveu deal Congrés dels Diputats,, retreu a Podem que ara critiqui la retirada de l'acta de diputat a Alberto Rodríguez per ordre judicial i que no ho fes quan els va passar el mateix a Francesc Homs i als diputats independentistes membres del Govern empresonat per l'1-O.La diputada creu que "miraven cap un altre cantó" per afeblir el moviment independentista. Nogueras ho ha dit a Granollers (Vallès Oriental), on ha participat en el primer acte de precampanya de les eleccions municipals de 2023 que la formació té previst estendre arreu del país, i on també ha reiterat la necessitat que els diputats independentistes facin un front comú per negociar els pressupostos generals de l'Estat.Nogueras s'ha pronunciat després que Podem hagi anunciat una querella per prevaricació contra la presidenta del Congrés dels Diputats, la socialista, després de la retirada de l'acta de diputat a Alberto Rodríguez, seguint un mandat judicial. "És víctima d'uns informes falsos i de la prevaricació de la cúpula judicial espanyola", ha avançat Nogueras."On eren tots els membres de Podem quan el 2017 el jutge Marchena va fer fora Francesc Homs, o quan es va retirar l'acta de diputat a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez?", s'ha interrogat la diputada. "On eren quan van empresonar el Govern de Catalunya, i van fer que el president legítim de la Generalitat, Carles Puigdemont, faci quatre anys que és a l'exili batallant contra aquesta justícia a la qual ara tots estan plorant?", ha seguit. "Eren", s'ha respost Nogueras, tot considerant que estaven, així, "col·laborant" amb la gent que pretenia anestesiar l'independentisme.Nogueras també ha demanat unitat a les formacions independentistes a Madrid, on els seus 23 diputats poden sumar per defensar els interessos de Catalunya en la negociació delsper al 2022. "Estem ballant la música del PSOE, aquí el que cadascú és negociar per separat, i el PSOE està content perquè ja té els vots que necessita", ha lamentat.Al seu torn, la consellera d'Universitats i Recerca, Gemma Geis, ha lamentat la poca sensibilitat amb els números amb Catalunya en les matèries que depenen de la seva cartera. "El govern més progressista de la història no té en compte el sistema universitari català", ha apuntat.Amb l'acte de Granollers la formació dona el tret de sortida a una gira que tindrà 52 actes que visitaran els municipis de Catalunya al llarg d'unes trenta setmanes per reforçar les candidatures de Junts per Catalunya en cada localitat. En el cas de Granollers, l'acte ha comptat amb la presència del secretari d'organització del partit,, així com alcaldes de la comarca com el de les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé, o el candidat a la ciutat de Granollers,, entre d'altres.

