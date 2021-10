S'esfondra parcialment el con principal del volcà Cumbre Vieja

Durante la mañana de hoy se ha derrumbado parte del cono principal. Imágenes de las 11.30 (hora canaria) desde la carretera de S. Nicolás (Tacande) / During this morning part of the main cone collapsed. Footage at 11.30 (Canarian time) from S. Nicolás Road (Tacande) #lapalma pic.twitter.com/qSaepJBD9h — INVOLCAN (@involcan) October 23, 2021

Cinc setmanes en erupció

, a l'illa canària de La Palma, ha patit undurant aquest dissabte al matí. Així ho ha informat l'Institut Vulcanològic de Canàries, Involcan, que també ha avisat que elsque els últims dies.Ara per ara, més dehan hagut de deixar els seus habitatges per la proximitat de la lava, 1.500 de les quals tenien la residència sota el perímetre del volcà. Majoritàriament, els habitantssón dels municipis de Los Llanos de Aridane, El Paso i Tazacorte.Pel que fa a laels nivells de diòxid de sofre estan per sota dels llindars perillosos per a la salut. Amb tot, la columna de gasos i cendra ha arribat als 2.800 metres d'altura, peròSegons les últimes dades del programa Copernicus, la lava que expulsa el volcà ja ha afectatde superfície a La Palma i. La, per la seva part, ha cobert jaque aquest dissabte, barrejada amb l'aigua de la pluja,El diumenge 19 de setembre al voltant de les tres de la tarda hora canària va entrar en erupció el. Aquest diumenge es compleixeni, tal com ja van indicar des de l'Institut Vulcanològic de les Canàries, Involcan, tot sembla indicar queL'Institut Geogràfic Nacional ha registrat des de mitjanit i fins a les 6.30h del matí uns 37 terratrèmols al sud de la muntanya de Cumbre Vieja. D'aquests, uns quants han tingut unai han afectat els municipis de Fuencaliente i Mazo.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor