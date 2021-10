El PSOE anuncia la derogació de la reforma laboral

La vicesecretària general del, ha assegurat aquest dissabte que el govern espanyol. "Sí, derogarem la reforma laboral, i ho farà el PSOE", ha defensat Lastra en un discurs en el congrés del PSOE d'Extremadura. Després de la polèmica generada per les declaracions de la vicepresidenta Nadia Calviño, i coincidint amb la insistència de la també vicepresidenta Yolanda Díaz de que es faria la reforma, Lastra ha remarcat que". Lastra ha criticat la dreta per voler "fer creure" que cal escollir entre creixement i benestar. "És possible una recuperació justa, i els socialistes ho estem demostrant", ha dit.La vicesecretària del PSOE ha criticat "el casino" econòmic promogut pel PP mentre era al govern, que ha dit que "ens portava a tots a la bancarrota". Lastra ha dit que no pot ser que els treballadors "paguin els plats trencats" de les crisis, i ha negat que calgui triar "entre creixement i pensions". "S'està demostrant que res d'això és cert", ha remarcat.Per altra banda, el secretari general deha estat reelegit en el càrrec fins al 2025 aquest dissabte amb 659 vots a favor i 44 abstencions, un 93,74% dels suports, i sense candidatures alternatives. En relació amb la "polèmica sorgida en les darreres hores" al voltant de la reforma laboral, el sindicalista ha lamentat que"És perdre-li el respecte a la taula de diàleg social. Portem parlant-ne des de l'inici de la legislatura", ha insistit. A més a més, Sordo ha assegurat que si bé hi ha tota la voluntat tota de negociar, "l" per tal d'evitar que quedin en paper mullat les negociacions mantingudes fins ara."No ens agrada amenaçar sense solta ni volta, i ens agrada donar credibilitat a les interpretacions més sofisticades del que pugui estar passant", ha assegurat Sordo a la sessió de clausura del XII Congrés de CCOO en relació amb les afirmacions de la ministra de Treball,Sordo ha manifestat quei de, però també tota la "determinació" per fer complir els compromisos que el govern i les organitzacions empresarials tenen amb l'estat. En cas contrari ha assegurat que el sindicat iniciarà un procés de mobilització perquè no tolerarà que s'aturin les reformes per les quals estan treballant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor