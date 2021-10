«Sí, hi ha més refredats que l'any passat»

La importància de la vacunació

L'hivern de l’any passat va ser el primer cop en què no es va diagnosticar cap cas de grip a Catalunya i el número de refredats va caure de forma dràstica. Ara, però, molta gent ja coneix algú que ja hagi patit algun refredat.L'epidemiòleg, de la Direcció d'Atenció Primària Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut, ho confirma a: "Sí,que l'any passat. Al setembre i octubre, per exemple, hi ha hagut un augment de casos dels virus sincitials respiratoris dels més petits". El professional explica que, tot i que de moment encara no s’han detectat casos de grip, sí que ja es troben alguns dels múltiples virus que causen els refredats, sobretot algunsUn dels motius de la pujada actual seria l’augment de la, elal carrer i un certen interiors. Amb aquests ingredients, Moreno diu que és normal que els virus "circulin i infectin més". També recorda, però, que fa un any estàvem, amb restriccions importants i amb l'ús de mascareta obligatori en la majoria de contextos.D'altra banda, diu que el fet d'haver portat tants mesos la mascareta pot haver contribuït a què ara hi hagi més refredats: "Els refredats els provoquen múltiples virus. Constantment els patim, i agafem unaamb aquests virus que acaba desapareixent. Ara, però, com que no l'hem renovat de forma natural a per haver anat amb mascareta, potser tenim una protecció menor", reconeix.Moreno no vol fer prediccions sobre si aquesta temporada de grip serà més dura. Sí que diu que l'actual context reforça la, sobretot pels majors de 59 anys, tant de la grip com de la Covid-19: "Podríem tenir dos virus respiratoris circulant, és més important que mai vacunar-se". També explica que al 2020 la gent gran es va vacunar molt més contra la grip: "Es va passar d'un 45% a un 58% de vacunats en el grup de a partir de 60 anys. És imprescindible tornar-los a vacunar, perquè no sabem quin resorgir hi haurà", alerta. Precisament dilluns el Departament de Salut presentarà la campanya de vacunació contra la grip.

