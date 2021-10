Salut es compromet a recuperar totalment l'activitat als CAP abans de l'hivern

Altres notícies que et poden interessar

La Secretària d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut,, ha anunciat aquest divendres que Salut vol que, abans no arribi l'hivern, es recuperi totalment l’de Catalunya.Budó ho ha dit a, on juntament amb la gerent de l’Àmbit Metropolità Nord de la Regió Sanitària de CatSalut,, han rebut de l'alcaldeles 700 signatures recollides per un grup de veïns que demanaven, precisament, "recuperar la normalitat" ali la la restitució del servei de pediatria i medicina general.Budó ha defensat que "ara estem en un moment en què cal recuperar l’accessibilitat al sistema de salut", fent referència a lesi els serveis dels centres. També ha anunciat que Salut ha contractatper a tot Catalunya per donar suport a l’àmbit de la salut mental, "sobretot després de les conseqüències emocionals que s’han detectat durant la pandèmia". Alguns d'aquests especialistes ja estan treballant, i en el cas de les Franqueses ho començarà a fer el 2 de novembre.Per la seva banda, Colomé, ha valorat positivament la trobada: "Encara no tenim un calendari fixat, però, poc a poc, anirem recuperant serveis i s’estudiarà la seva ampliació", ha dit.​​

