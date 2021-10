Assassinat a trets un atleta del Barça a l'Equador

El FC Barcelona expressa el seu sentit condol per l'assassinat d'Alex Quiñónez, de 32 anys, que fou atleta del nostre Club. Descansi en pau pic.twitter.com/wtjJ3cRrXZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 23, 2021

L'atleta, del, ha estata trets a Guayaquil,, mentre sopava amb el cantant John Jairo Arcalla. Tots dos van ser abatuts amb unaper uns desconeguts i la policia investiga el cas.L'assassinat s'ha produït enmig de l'. Justament aquesta setmana el president, Guillermo Lasso, en va decretar l'estat d'excepció per intentar frenar l'increment de morts violentes que viu el país.Amb 32 anys, Quiñonez havia aconseguit lai també va seren la mateixa modalitat alsA l'edició celebrada enguany a Tòquip no va poder competir perquè estava sancionat per no presentar-se a tests antidopatge.

