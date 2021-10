Tres consells pràctics per triar i conservar castanyes

Laés temps de bolets, de moniato i també de. Crues o torrades, a peu de carrer o a la cuina de casa, aquest fruit és una. Però, com totes les fruites, és també delicada; les sabem triar per coure-les a casa? Aquí,Les castanyes s'han de comprar sempre amb una malla que inclogui una etiqueta amb el nom d'una empresa, el registre sanitari i una data de caducitat. L'etiqueta ajuda a distingir quin és l'origen del producte i també poder fer reclamacions si hi ha algun problema.Les castanyes són d'aquells fruits que ens els menjaríem només veure'ls a la botiga. Han de tenir colo brillant i han de pesar, així sabrem que estan ben hidratades. Això sí, com més petites, més bones (com passa en moltes fruites).Bona part de les castanyes és aigua, així que és important guardar-les a la nevera. Però poc temps, com a màxim 15 dies. Si no es guarden bé o deixem passar massa temps abans de menjar-les se'ns faran malbé i unes castanyes excel·lents es poden convertir en castanyes dolentes.

