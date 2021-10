Arrenca a Itàlia el judici a Salvini per bloquejar el desembarcament de l'Open Arms

El tribunal de, a Sicília, inicia aquest dissabte elper un delicte de segrest de persones perd'unes 150 persones a bord del vaixell. Segons l'ONG catalana, durant la primera vista judicial es decidirà sobre l'admissió dels testimonis que han demanat les parts en el procediment, on també s'ha personat l'. En un missatge a les xarxes socials,per afrontar el judici.Els fets es remunten a l'estiu del 2019, quan un decret impulsat per l'exministre va impedir que el vaixell d'Open Arms desembarqués amb 147 persones a bord rescatades a alta mar. El vaixell va estar aturat vint dies fins que el fiscal d'Agrigento (Sicília) ho va permetre. Arran d'això,i es va obrir un procediment penal en la qual l'organització humanitària és denunciant.Amb la seva incorporació a la causa, l'Ajuntament de Barcelona vol "denunciar l'de salvament marítim, així com reclamar danys econòmics i morals", ja que en aquell moment l'Ajuntament de Barcelona i l'organització de rescat tenien un conveni per finançar l'expedició humanitària.El fundador i creador de l', ha manifestat el seua les portes del procés a l'exministre de l'Interior italià Matteo Salvini per un delicte de segrest de persones per bloquejar 21 dies el desembarcament d'unes 150 persones a bord del vaixell Open Arms el 2019 . "que la justícia el senti, li faci les preguntes que toca i a veure què diu i com ho argumenta", ha dit en declaracions a TV3. L'activista ha afirmat que fins que Richard Gere no va dir la seva no es va internacionalitzar el conflicte i van començar "a passar vergonya moltes persones".

