Les fórmules de la indústria catalana per fer front a l'escalada de preus

Efectes sobre la construcció

El sector del plàstic, tocat per l'encariment de petroli

Laderivada dels desajustos en la cadena de subministrament –amb la crisi de la Covid-19 com a teló de fons- ha obligat moltes empreses catalanes a buscarDavant les dificultats perquè arribin certs materials, algunes han optat pera l'espera que la situació es normalitzi. D'altres han traslladat bona part de la, quan el preu de l'energia elèctrica –que es manté en màxims històrics- és més barata. Diversos empresaris entrevistats per l'ACN afirmen queque han viscut i alerten que, inevitablement, l'increment de preus s'acabarà traslladant al consumidor.Les dades registrades els últims mesos a Catalunya no tenen precedents. Segons l'última actualització publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), elsal país acumulen, amb variacions interanuals superiors al 10% des del maig. Al conjunt de l'Estat la situació és molt similar, i cal anar fins a l'any 1984 per trobar pujades de preus tan sobtades i prolongades.En termes generals, la situació actual ve provocada per dos efectes, tal com explica el director del màster de supply chain a EAE Business School, Miquel Serrancanta. "En primer lloc ens trobem amb unadesprés d'una gran l'aturada de les fàbriques a tot el món" motivada per la crisi de la Covid-19, indica. "Això ha vingut acompanyat d'un, ja que molta més gent ha decidit accedir als mercats de consum a través", afegeix. En aquest sentit, parla d'un impacte que ha estat "global", tot i que observa una major afectació en aquells sectors que treballen amb marges "més estrets".El sector de laés, sens dubte, un dels més afectats per la falta de matèries primeres. La pujada de preus ve donada principalment per l'–la matèria primera més utilitzada al sector-, però també d'altres materials com el, elasfàltic o la. El fort increment de preus es va començar a notar a finals de 2020, coincidint amb la reactivació dels projectes que havien quedat aturats durant els mesos més durs de la crisi de la Covid-19."Veníem d'uns nivells d'activitat molt baixos; llavors, amb la recuperació, l'acer va arribar a encarir-se en cotes del 95%", comenta a l'ACN el portaveu de l'Associació Catalana d'Empreses Constructores (Constcat), Ramon Garcia. "Després, la pujada es va traslladar a altres components i, posteriorment, ens vam trobar amb l'i mésperquè arribin els materials", afegeix. Segons Garcia, únicament la pujada del preu de l'acer es tradueix en un increment d'entre el 2% i el 4% sobre el cost total d'una obra. "Si a això li sumes l'efecte de tots els components, ens trobem amb sobrecostos d'entre el 10% i el 20%", assenyala.Les empreses del sector, tot i que a principis d'any la situació era força diferent. "A finals de 2020 es van licitar obres amb el nivell de preus previ a la pujada; quan van començar les obres uns mesos més tard, els preus ja s'havien disparat", explica. Davant d'aquesta situació, les companyies constructores van optar per dues solucions."Una de les coses que vam fer va ser parlar amb els clients i buscardes del punt de vista econòmic", comenta Garcia. "Alguns també van optar pero l'execució de determinades unitats; hem d'entendre, però, que això no és fàcil, ja que els canvis impliquen", matisa. Segons dades facilitades per Constcat, la modificació de projectes només s'ha pogut dur a terme en menys d'un 10% dels casos.L'altra solució passava per, inevitablement,i esperar que l'administració tornés a licitar-la a un preu més elevat. "Entre retards, tornar a preparar la licitació i tràmits diversos, l'endarreriment de les obres passa a ser de més d'un any", indica Garcia. Segons les dades presentades aquesta setmana per la Cambra de Contractistes Obres de Catalunya (CCOC), més del 40% de les empreses del sector s'han vist forçades a resoldre algun contracte o paralitzar les obres per l'encariment de preus.La indústria que treballa ambi els seus derivats també ha notat un fort increment de preus, en aquest cas sobretot per l'Una de les empreses catalanes que en pateix les conseqüències és Plasticaband, amb seu a Granollers, que també es dedica a la fabricació de maquinària per fer embalatges. "El nostre patiment és transversal; en fabricar maquinària i també productes plàstics, ens veiem afectats per la pujada de preu dels metalls, dels productes electrònics i dels que provenen de petroquímiques", comenta el conseller delegat de la companyia, Jordi Guimet.Per aquest empresari,–fins i tot pitjor que la crisi de la Guerra del Golf, assegura- per la seva durada. "És molt més feixuga del que ens esperàvem", reconeix. Per sort, la companyia fa temps que aposta per proveïdors instal·lats a Catalunya, reduint la seva exposició al mercat asiàtic i estalviant els costos associats al transport marítim.No obstant això, Guimet reconeix queper poder garantir el servei als clients que ja té. "Si haguéssim agafat més clients, estaríem creixent un 20% per sobre els nivells actuals, però no atendríem a tothom com voldríem", indica. Per altra banda, la companyia ha optat per. "Abans, el torn de nit servia per aguantar la producció, però ara és molt més intensa; els treballadors ho han entès i saben que haurem de ballar així un temps", diu. Segons Guimet, l'empresa ha aconseguit reduir un 50% la factura de la llum amb aquest canvi.

