Mor un ballarí català de 27 anys en un accident a l'Aràbia Saudita

, un ballarí de(Baix Llobregat) de 27 anys, va morir dissabte a la tarda en un accident de trànsit a l', segons han informat fonts de l'entorn familiar de la víctima. Al mateix accident, van morir quatre ballarins més, de nacionalitat italiana. Tots cinc, al costat de quatre persones més, feien unaen un cotxe que va bolcar. Les altres quatre persones, dos ballarins més i dos guies, van sobreviure.Els dos guies són a la. El jove havia viatjat a, la capital del país, contractat per una empresa italiana per a un espectacle. Tenia un contracte per a dues o tres setmanes i havia de tornar a Barcelona aquest divendres. La família espera ara la. Galindo i els altres sis ballarins van aprofitar que lliuraven el dissabte per llogar una excursió pel desert. Les causes de l'accident són encara desconegudes per la família, que no ha rebut cap informació de les autoritats saudites.La notícia ha causat gran commoció a, atès que les altres quatre víctimes eren ballarins del país transalpí. En tenir coneixement del succés, la família es va posar en contacte amb l'a Riad, però segons ha explicat a l'ACN, amiga de la família, es van sentir "desemparats" per l'atenció del personal de l'ambaixada a diferència, diu del que ha passat amb l'ambaixada italiana i les víctimes d'aquella nacionalitat.Finalment a través dels productors de l'espectacle s'ha pogut vehicular els tràmits burocràtics per a la repatriació del cadàver. En un principi se'ls deia que trigaria, però ara esperen que en set o deu dies puguin arribar a Barcelona les despulles del jove ballarí. Per la seva banda, elha confirmat a l'ACN la mort d'un ciutadà a Riad en accident de trànsit. Les mateixes fonts han indicat que estan en contacte amb la família informant-los dels tràmits necessaris.

