Casado, esbroncat pel president d'Astúries per no posar-se la mascareta

Adrián Barbón le pide al presidente del PP y al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que se pongas la mascarilla aunque estén al aire libre 😷 https://t.co/hhbuF4d7ox — La Nueva España (@lanuevaespana) October 22, 2021

El president del Partit Popular (PP),, s'ha desplaçat fins a Astúries per seguir en directe la gala delsEl líder de l'oposició al Congrés dels Diputats ha baixat del cotxe i ha estat rebut peEn aquell moment, el socialista ha recriminat a Casado que baixés del cotxe sense la mascareta posada, protagonitzant una petita esbroncada davant de tots els periodistes. El diariha recollit el moment i la imatge de la situació.Casado no ha tingut cap problema en posar-se la mascareta un cop entrava al recinte, però ha recordat a Barbón que "està a l'aire lliure" on no cal dur-la de manera obligatòria. La mateixa escena s'ha produït entre el president d'Astúries i l'alcalde d'Oviedo,, també del Partit Popular. Tampoc ha tingut cap problema en posar-se la mascareta després de la conversa amb Barbón.​​

