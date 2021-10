Enquesta | 20 anys d'«OT»: quin és el millor concursant de la història del programa?

estrenava un programa que revolucionaria la indústria de la petita pantalla, dels realities i de la música a tot l'Estat. 16 concursants participaven en un format que barrejava la convivència, l'aprenentatge i les relacions personals en una acadèmia en la cerca de la seva carrera musical.va créixer com un nou èxit, va acabar explotant com un fenomen de masses sense precedents i ja acumula fins a 11 edicions amb 181 concursants.Desenes de carreres musicals han nascut entre les parets d'OT, que va perdre pistonada a partir de la quarta edició peròa va tornar a catapultar a un èxit immens per a una nova generació que es comunica gràcies a les xarxes socials. La pandèmia va frenar el somni durant la tercera edició "moderna" del programa i el seu retorn s'espera amb una nova edició el 2022.-que dirigeix, un dels impulsors i pioners del format- ha preparat un especial de 24 hores en streaming amb desenes de participants de totes les edicions. El debat, però, segueix sent immens: qui ha estat el millor concursant i cantant de la història d'Operación Triunfo?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor