Whatsapp comença a eliminar grups: així pots evitar que s'esborrin els teus

El portal WABetaInfo ha revelat que. Pot passar amb qualsevol xat grupal de l'aplicació i per diversos motius. L'app afirma queperquè estan encriptades, però l'equip de moderació utilitza una "tecnologia avançada d'aprenentatge automàtic" per detectar activitat anormal.Hi ha diversos motius pels quals Whatsapp pot decidir tancar un grup. Per exemple,sobre el seu funcionament. També en casos d'informació sospitosa a partir delEn casos de, també es tanquen els grups. Unes altres raons per fer-ho són compartir-hi, com ara pornografia infantil o enaltiment del terrorisme, i que l'administrador hi afegeixi molts, fet que pot considerar-se spam a desconeguts sense autorització.​​

