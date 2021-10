Xavi, «agraït» amb Qatar: «És molt diferent de la idea que en tenen alguns»

". Amb aquestes paraules ha agraïta Qatar l'ajuda que els ha facilitat tant a ell com a la seva família. En una entrevista a 20 Minutos, l'exjugador delcreu que "molts tenen una idea de la cultura àrab que és totalment diferent quan vens" al país on Xavi ha jugat i actualment entre l'Xavi, a més, convida tothom a visitar el país i creu que la gent se n'anirà amb una opinió "". Sobre lespeldelal país, l'exjugador també defensa que "lestreballadors dels estadis han millorat molt; han aprovat una legislació històrica i els canvis ja s'estan veient".Pel que fa a les informacions que el vinculin des de fa temps a substituira la banqueta blaugrana, l'exjugador ha estat molt clar: "El meu ideal és entrenar al Barça; mai me n'he amagat i és el meu". Ara bé, de moment, Xavi diu estar "" d'entrenar l'Al Sadd.​​

