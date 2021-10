La música, protagonista de la nit dels dilluns amb «Labanda sonora»

Hi ha estudis que demostren que si escoltem música que ens agrada s'alliberen substàncies químiques al cervell que ens aporten plaer immediat.. Cantar al cotxe i fer-ho acompanyats és una bona manera d'alliberar l'estrès i relaxar-nos; ho demostren alguns estudis i TV3 ho posarà en pràctica a partir d'aquest dilluns., el noupresentat per l'actorvol posar la banda sonora a les nostres vides i transmetrà la seva passió per la música als espectadors. L'actor conduirà el cotxe al qual pujarandel panorama català i que cantarande la memòria col·lectiva.Els primers convidats que faran de copilots d'Ivan Labanda al programa són el grup, i els músics i cantants. Durant Labanda sonora es posaran a cantar temes propis i cançons que confessen que triomfarien en una sala de karaoke.Mentre comparteixen el trajecte en cotxe, Dani Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué mostraran la seva admiració per bandes britàniques com. Els components d's'atreviran amb una obra mestra com "" i embogiran amb el presentador, Ivan Labanda, quan al cotxe soni la sintonia de "".També pujaran al cotxe de Labanda sonora, que compartiran ruta i gustos musicals, sense saber-ho. Tenenentre els autors que els agrada per arrencar el dia animats, amb el tema "Caminando por la vida". Ivan Labanda aprofitarà la visita d'aquests dos joves artistes per renovar la seva imatge i aprendre a "rapejar".Al tram final del programa, el convidat de Labanda serà, que interpreta el paper de Max a l'L'última nit del karaoke. El cantautor ampliarà el seu repertori habitual per regalar versions molt sentides de grans hits de

