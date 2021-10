Albiol posa rumb a les eleccions del 2023: «És una moció de censura injusta basada en l'odi»

, ja posa rumb a les eleccions municipals del. El popular ha parlat per primer cop després que l'oposició en ple preparés - i hagi presentat avui - una moció de censura contra el batlle badaloní arran de les informacions publicades delsper la seva vinculació amb una societat ubicada en un paradís fiscal. Visiblement emocionat,de partits com el PSC i Guanyem.Albiol ha criticat la "incapacitat i impotència política" dels membres de l'oposició contra la seva feina com a alcalde. En aquest sentit, l'encara alcalde de Badalona avisa que "a mitjà termini no es podran deslliurar d'ell" i que seguirà batallant per tornar al consistori. ", remarca, "és que no el coneixen". "Podeu tenir l'absoluta seguretat que em dedicaré en cos i ànima a què el 2023 Badalona torni a tenir l'alcalde que vol la majoria de veïns", ha assegurat, visiblement emocionat, a la roda de premsa.L'acord per a la moció de censura contra Albiol s'ha teixit en dos dies -el PSC, amb sis regidors, va posar ahir en marxa les converses - i la signatura del document s'ha fet a la secretaria municipal del consistori i, a partir d'aquest moment, els grups hauran de continuar la negociació per a la formació de govern, el trajecte més complex. regidor Rubén Guijarro serà previsiblement el nou alcalde , però resta per veure quins pactes es teixiran per comandar l'Ajuntament. Albiol, per la seva banda, no preveu dimitir i el PP tampoc té intenció d'abocar-lo a deixar l'acta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor