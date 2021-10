Accidents mortals a Hollywood: 5 tragèdies similars a la d'Alec Baldwin

Art Scholl, a Top Gun

Roy Kinnear a El regreso de los mosqueteros

Sylvester Stallone, en un dels films Foto: Millennium Films

Kun Liu, a Los Mercenarios 2

Vic Morrow i dos nens, a Twitlight Zone

Brandon Lee, com El Corb Foto: Miramax

Brandon Lee, a The Crow

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Un accident mortal en ple rodatge ha commocionat la. L'actorde manera accidental la directora de fotografia, de 42 anys, i ha ferit el director del film, amb una arma de foc. Segons han explicat els mitjans nord-americans, la pistola havia de ser de fogueig però era una real, carregada. La policia investiga els fets, que de moment s’han declarat accidentals. Baldwin s’ha presentat voluntàriament a comissaria, on de moment no se li han presentat càrrecs.Encara que és una situació completament anòmala, desgraciadament ha passat al llarg de la història de la indústria del cinema dels EUA.o molt greus que han commocionat el sector en les últimes dècades. L'últim cas sonat, que va tenir una repercussió immensa, va ser l'actor Brandon Lee -fill del mític Bruce Lee- que va rebre un tret accidental d'una pistola i va morir de camí a l'hospital.Un dels films més carismàtics -i polèmics- de la dècada dels anys 80 va augmentar la fama d'actors com Tom Cruise i Val Kilmer. Els dos, pilots d'aviació militar, eren joves rebels a l'exèrcit que vivien diverses aventures en un portaavions. El rodatge, però, es va veure colpejat per una tràgica notícia. Art Scholl, un experimentat pilot d'acrobàcies,. Afirmen, però, que va ser pel volum de càmeres que portava a sobre i no va calcular bé el gir. Mai es va recuperar el seu cos.Rodada a Espanya, aquesta seqüela britànica de les aventures dels quatre mosqueters creats per Alexandre Dumas. Un dels actors secundaris del film,després que els operaris espanyols haguessin malentès el fet d'haver de mullar el terra per al rodatge. El cavall va relliscar i Kinnear va caure, provocant una hemorràgia interna que li va fer perdre la vida hores després a l'hospital.Els dobles d'acció dels intèrprets s'exposen a riscos molt severs en rodatges que busquen crear escenes reals, amb explosions o salts impossibles. Aquests intèrprets es veuen abocats a situacions perilloses que poden provocar lesions, a vegades freus o fins i tot, la mort. És el cas dede 26 anys, doble de. Va morir després de l'explosió d'un bidó de gasolina en una escena de Los Mercenarios 2. Els productors i responsables del film li van dedicar la pel·lícula però la família va denunciar la productora per negligència.La mítica sèrie dels anys seixanta va patir un dels episodis més negres de la història de la indústria televisiva.va morir en plena escena quan escapava d'un helicòpter amb explosions fetes per pirotècnica. Un dels coets va colpejar l'aeronau, que es va desplomar a terra contra l'intèrpret i dos nens vietnamites de 6 i 7 anys que escapaven amb ell a l'escena.El cas més sonat i recent d'una mort accidental amb arma de foc en un rodatge de Hollywood és el de Brandon Lee. Fill de, arran d'un edema cerebral- va rebre un tret mortal d'una pistola que se suposava que era de fogueig. Encara que se'l va traslladar d'urgència a l'hospital, va perdre la vida. El film en qüestió,, va guanyar de manera tètrica una mística superior, ja que el personatge principal que ell interpreta mor per tornar a la Terra en forma d'ànima i venjar-se.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor