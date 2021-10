Elena reclama als Mossos que no tinguin por del «debat polític»

Aragonès trasllada el suport del Govern als Mossos

Els Mossos continuaran "revisant-se i actualitzant-se"

Trapero demana "respecte" per als Mossos

El conseller d'Interior,, ha demanat "mirada llarga i ambiciosa" alsi no tenir por del "debat polític rigorós" en un moment que comença una "nova etapa" per al cos. Elena ha traslladat el suport delal cos i ha assegurat que és "un honor i un orgull" presidir aquest divendres elcom a conseller d'Interior i ha dit que "servir" al costat dels Mossos per "garantir drets i llibertats" als més vulnerables és un "privilegi extraordinari". "És una alegria recuperar un acte tan especial com aquest, que demostra la potència i arrelament social de la policia de Catalunya. Sou un cos de més de 300 anys d'història. Sou un orgull per aquest país", ha dit.Elena ha demanat una mirada "llarga i ambiciosa" per definir el que serà el cos dels propers anys. "Necessitem ser més i serem més", ha assegurat, i ha demanat fer aflorar una nova generació de comandaments. També modernitzar els recursos del cos, aprofundir en la proximitat del cos o millorar la gestió de l'espai públic. Tot plegat, al servei de drets i llibertats dels ciutadans. "Hem de créixer i evolucionar, assemblant-nos cada dia més a la societat", ha explicat. I això passa també per feminitzar el cos. "Ens calen més dones policies, per justícia i per ser una policia millor. Només s'és una bona policia quan t'assembles a la societat que representes", ha afirmat.El conseller, lligant amb el discurs que ha fet el major dels Mossos Josep Lluís Trapero a l'inici de l'acte, ha denunciat les agressions contra els agents i ha dit que són comportaments d'una "minoria" però que són "inacceptables". "No permetrem que quedin impunes. Perseguirem els responsables de manera implacables", ha dit, i ha traslladat el suport del Govern a tots els agents que han patit algun d'aquests atacs.El titular d'Interior ha desgranat alguns dels reptes que els Mossos tenen per davant i ha demanat il·lusionar-se davant la nova etapa que arrenca. "Aquests reptes els podrem assolir gràcies a la feina feta en aquestes darreres dècades", ha deixat clar Elena, i ha demanat "ambició" per continuar millorant. El conseller ha dit que als Mossos no li ha fet mai por el "debat polític rigorós" i ha dit que combatrà la "politització" de la policia. "Els Mossos són una gran policia perquè sempre ha tingut les orelles posades a la societat i sempre ha volgut servir els ciutadans", ha dit, i ha demanat "il·lusionar-se" en aquesta nova etapa i davant d'aquests reptes possibles.Elena, que ha visitat comissaries arreu del territori, ha constatat la feina que fan els Mossos, i ha volgut remarcar la dificultat dels últims mesos. "La vostra actuació ha estat d'una vàlua especialment immensa, per això és de justícia que com a societat i Govern els responsables polítics us fem un reconeixement. Heu estat uns gegants del servei públic", ha dit el conseller, recordant els confinaments a la Conca d'Òdena, al Ripollès i a la Cerdanya en ple hivern, o tenint cura dels sensesostre durant la pandèmia. També vetllant per les dones que són víctima de la violència masclista.La primera autoritat en intervenir ha estat el president de la Generalitat,, que no ha pogut assistir a l'acte per motius d'agenda però ha enviat un missatge a través de vídeo. Aragonès ha donat "" als Mossos com a policia que defensa "els drets i llibertats" de la ciutadans de Catalunya. El president ha remarcat els reptes que han d'atendre els agents i ha recordat que la ciutadania valora positivament la tasca de la policia. També ha assegurat que des del Govern es dona "tot el suport" als Mossos per continuar garantint la llibertat i la seguretat dels ciutadans. "Teniu al vostre costat tot el Govern i les institucions de Catalunya", ha assegurat, i s'ha compromès a millorar les condicions de treball del cos i aconseguir els instruments necessaris per afrontar els reptes en matèria de seguretat.El director general de la Policia,, ha assegurat que els Mossos continuaran "revisant-se i actualitzant-se" per adaptar-se a la nova realitat del país. "Continuarem millorant i reforçant la nostra organització i el servei a la ciutadania. Som una policia que és patrimoni de tothom", ha dit Ferrer, que ha reivindicat la feina dels Mossos i ha volgut reconèixer "el coratge i la valentia" dels policies ferits en acte de serveis. "Amb la vostra feina poseu per davant la seguretat de la ciutadania a la vostra pròpia", ha dit Ferrer als agents i ha demanat "canalitzar l'impuls de noves iniciatives" que també "vetllin" pels Mossos."Tenir policia és una de les màximes expressions de la voluntat d'un poble d'autogovernar-se. La vostra feina és el reflex inequívoc del sentit de responsabilitat que s'assumeix com a país", ha afirmat, i ha reivindicat el caràcter "integral" i "ordinari" dels Mossos. En relació a l'Estat, Ferrer ha remarcat que els Mossos ja participen del CITCO, l'espai de lluita contra el terrorisme i s'ha mostrat convençut que aquests no seran els darrers en el camí "d'homologar els Mossos al nivell de qualsevol policia europea.El major dels Mossos,, ha alertat de comportaments "" que, si bé no poden ser generalitzats, sí que expressen una "preocupant intolerància" contra l'autoritat, en aquest cas contra la policia. Trapero també ha lamentat que determinades actituds evitin condemnar aquestes conductes i ha criticat que "s'atorgui el títol d'activista a qui tira una pedra contra la policia". ". Entenem que l'exercici del dret de manifestació ha de molestar, però què té de canviar el món llançar pedres contra la policia o cremar contenidors?", ha dit el major, i ha assegurat que les institucions "es canvien de les institucions" i no pas "menyspreant-les".Trapero, ha reivindicat "l'essència" del cos i la tasca feta durant la crisi de la Covid. Trapero ha defensat la feina dels Mossos, un cos que "s'adapta cada dia a un entorn canviant, que creu de manera ferma en la rendició de comptes a la ciutadania, i transparent". "Una rendició de comptes i transparència que assumim des de l'autoexigència i no des de la imposició", ha dit el major, just la setmana que s'ha començat a concretar com anirà la comissió d'estudi sobre el model policial al Parlament, que estarà presidida per la CUP.L'acte, previst per les 12h, ha començat amb uns minuts de retard amb el lliurament. Després dels mesos més durs de la pandèmia, el cos ha recuperat aquest any el Dia de les Esquadres per reivindicar la vocació i la tasca dels Mossos. Des del cos s'ha fet un reconeixement als servidors públics que han treballat per fer front a la Covid-19, i també els que han mort per la malaltia. Fora del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB), l'espai que ha acollit l'acte del Dia de les Esquadres, el conseller d'Interior i el director general dels Mossos han passat revista a la Guàrdia d'Honors dels Mossos d'Esquadra, i també s'han exposat els vehicles de què disposa el cos, especialment l'helicòpter.

