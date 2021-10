Vídeo | Imatges inèdites del fons marí davant del delta de La Palma

Imágenes inéditas: La erupción del volcán de #LaPalma afecta al ecosistema marino frente al delta de lava.

Estas imágenes captadas por el ROV Liropus 2000 del IEO-CSIC (@IEOoceanografia) muestran hábitats afectados por ceniza y desprendimientos hasta los 400m de profundidad. pic.twitter.com/wCeUPylT4D — CSIC (@CSIC) October 21, 2021

Fa més d'un mes que va entrar en erupció, ha engolit edificacions i molts quilòmetres de superfície de l'illa, fins al punt de formar un nou delta. Ara, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha pogutjust al davant del delta que la lava delha format a La Palma.S'hi pot veure molta, que afecta la vida dels éssers marins que hi habiten, i el vídeo també demostra que hi ha hagutAlhora, els científics i el departament de Seguretat Nacional es mantenensituats a la zona nord-oest del volcà i que s'han fusionat en un de sol. El riu situat a la part baixa ja es trobai es manté a un centenar de metres d'aquest punt.Després de les evacuacions preventives de dimecres, actualment la xifra total de personesestà al voltant de les. Segons Copernicus, la lava ja ha afectat gairebéi la superfície engolida és deL'avís per pluges per als pròxims dies posa en alerta els investigadors, ja que es poden produircausades per la impermeabilitat de la lava. Així,per sobre dels rius de lava que circulen per l'illa.​​

