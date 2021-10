El govern espanyol haurà de tornar els diners de les multes de l'estat d'alarma

Els ciutadans que ja han pagat, podran rebre l'import?

que es van imposar per saltar-se el confinament durant el primer estat d'alarma i retornar els diners de les sancions, arran de la sentència del TC. Segons les dades del Ministeri de l'Interior es van imposar fins a 1.142.127 multes a tot l'estat espanyol, amb imports que oscil·laven entre els 100 i els 600.000 euros. Amb aquestes xifres, es calcula que els diners que s'hauran de retornar als ciutadans sancionats suposa uns 115 milions d'euros. En diversos casos, fins i tot, en multar-se de manera reincident, es van condemnar persones per delictes de desobediències.Segons ha informat, l'executiu de Pedro Sánchez estudia com crear un model de devolució de tots aquests diners, una tasca que està resultant complexa. El problema, expliquen les fonts a la televisió d'Atresmedia, és queEn aquest escenari haurien de treballar plegats diferents delegacions i subdelegacions del govern espanyol a totes les comunitats.Encara que l'executiu espanyol es vegi obligat a anul·lar totes les multes imposades durant l'estat d'alarma, els ciutadans que van pagar les multes -sigui de manera voluntària o també, obligats- poden tenir certes dificultats a l'hora de rebre les devolucions pertinents. Segons les fonts jurídiques consultades per, la resolució del TC "pot ser interpretable per l'administració" i posar esculls a l'hora de retornar els diners.Ara bé, com indiquen aquestes fonts, la sentència del Constitucional és clara:-i per conseqüència, aquelles multes- no s'haurien d'haver produït mai i per tant s'han de retornar els diners. Independentment del fet que no especifiqui res, la sentència, sobre efectes patrimonials.Els ciutadans que hagin obert un procediment judicial per reclamar ho tindran més fàcil, però aquellspoden reclamar i rebre una resposta negativa per part de l'administració "perquè es va obrir un expedient administratiu" o encara està en tràmit. Segons les fonts jurídiques, la nul·litat desfà tot això. Ara bé, caldrà que els tribunals i el Suprem, en un futur, estableixin sentències i doctrines al respecte.El TC va anul·lartotes les restriccions -i per conseqüència, revoca totes les sancions- durant l'estat d'alarma per anar contra la Carta Magna. Específicament, el ple del TC va tombar els apartats 1,3 i 5 de l'article 7 que restringien la mobilitat de les persones.La sentència del TCper frenar la primera onada de la pandèmia, però estableix que el marc en el qual es van adoptar -l'estat d'alarma- no era l'adequat perquè es tractava de "suspendre" drets, no pas de "limitar-los".Els cinc magistrats contraris a la decisió argumenten que amb l'estat d'alarma que va decretar el govern espanyol n'hi havia prou. El posicionament del TC ja deixava a la corda fluixa els milers de multes que es van posar a gent que es va saltar el confinament . No adopta la mateixa decisió respecte al tancament de comerços, fet que hauria obert la porta a milers de reclamacions patrimonials a l'Estat.

