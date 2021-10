Tots els vacunats amb Janssen rebran una dosi de reforç

Altres notícies que et poden interessar

Totes les persones que han rebut la vacuna decontra lahauran de tornar a passar pels centres de vacunació per completar la pauta. Segons avança la Ser, la proposta dels experts de Sanitat implica administrarals que van rebre la primera desenvolupada per Johnson&Johnson.La vacuna de Janssen, originalment pensada per ser monodosi, té una efectivitat fins a un, com són les de Pfizer i Moderna. Els afectats la rebran a partir dels 3 mesos després de la primera punxada. En el cas dels que van passar la Covid abans de la primera dosi, no caldrà que rebin la segona.Més de 2 milions de persones de tot l'Estat han estat immunitzats amb Janssen. A Catalunya,pràcticament totes. L'objectiu de Sanitat és començar a aplicar les dosis de recordatori en les persones que van rebre la primera fa més temps.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor