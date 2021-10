Aragonès avisa Sánchez que ERC està més a prop del «no» que del «sí» als pressupostos

Aquest és l'avís que ha fet el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a Pedro Sánchez aquest divendres en una entrevista a l'Aquí amb Josep Cuní de SER Catalunya. Així, el president ha avançat queLes paraules d'Aragonès han sonat després que recordés que l’Estat només està complint el 13% de les inversions a Catalunya acordades en el darrer exercici: "Si els acords que s’incorporen en un pressupost després no s’executen, per què fem acords?". Preguntat per com es pot, Aragonès ha afirmat que, i ha recordat queEn aquesta línia, el president de la Generalitat s’ha referit també a la, que considera "", proposada pel govern espanyol i ha demanat que s’hi incorpori la protecció del català. "Si Catalunya forma part de l’estat espanyol, espero que per poc temps,", ha dit.Pel que fa alsper a, Aragonès s'ha mostrat més positiu, tot i demanar ser "prudent" fins que no els aprovi el Parlament. Per al president, aquests pressupostos són" i estan marcats per dos eixos principals: ladesprés de la pandèmia, sumada als"que ajudaran a millorar l'estat del benestar", i el fet que incorporen. Tot iconstant delde Salvador Illa per aprovar els pressupostos conjuntament, Aragonèsd'acceptar-la perquè hi haentre les dues formacions. Així, el president ha apostat per un acord amb laamb qui, ha dit, "Pel que fa al, un dels trets en què ERC i CUP tenen diferències, Aragonès, s’ha mostrat partidari de: "Sempre ha d’estar en constant adaptació". Segons ha explicat, el cos de Mossos d’Esquadraactualment, "que el té", ha matisat; i tambéper no fer tantes hores extres, i". El president s’ha referit també al fet que, després de més de cinc anys sense noves promocions de Mossos, ara s’està reactivant aquesta activitat per poder aconseguir una renovació del cos. Per aquest motiu també, Aragonès ha recordat que es vol augmentar el màxim de mossos en actiu, que ara està en 18.200, i s’està treballant per fixar l’edat de jubilació als 59 anys, com ja tenen la Policia Nacional o l’Ertzaintza.L'endemà que PSOE i PP acordessin situar al Tribunal Constitucional la jutge que volia condemnar Trapero , Aragonès ha denunciat que. "Un canvi de majories no hauria d’afectar l’orientació dels tribunals", ha dit, alhora que ha remarcat que "aquests, sinó del total de la societat". Aragonès ha explicat doncs que no demanen que "s’esborri la divisió de poders, sinó que el poder legislatiuFinalment, en ple debat per la transformació ecològica de Catalunya , el president de la Generalitat ha demanat la col·laboració de tota la ciutadania per poder encarar aquesta transformació. "", ha dit, fent referència a la massificació de molins de vent que algunes comarques pateixen actualment. Així, Aragonès ha afirmat que les", un fet que ajudarà les demarcacions de Tarragona i les Terres de l’Ebre, que actualment suporten el 55% de l’energia renovable que es genera a Catalunya. "O canviem el paisatge de forma consensuada o ens el canviaran tirant-nos línies de molt alta tensió", ha avisat el president, després que darrerament empreses privades hagin projectat noves línies MAT en territori català. Aragonès, doncs, ha apostat per un

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor