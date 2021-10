Anxo Lugilde: «Hi ha malalties rares que són més conegudes que la depressió»

"Primer posa una part del cervell en contra teva i després cada vegada més fins que arriba un punt que t'anul·la totalment i no ets tu, és la malaltia, que és exterminadora"

El periodista Anxo Lugilde, davant del centre psiquiàtric de l'Hospital del Mar. Foto: Gala Espín

"Vas al psicòleg i dius que vas a un altre lloc o entres per la porta del darrere. Poca gent sap què et passa i la que no ho sap pensa que estàs boig"

Anxo Lugilde fa 30 anys que pateix depressió. Foto: Gala Espín

"Ajuda el sentir que tens gent al teu costat, que t'intenta comprendre encara que no et comprenguis ni tu"

Lugilde ha patit tres recaigudes en cinc anys. Foto: Gala Espín

"En els 30 dies que vaig estar ingressat mai em va venir a veure un psicòleg"

Anxo Lugilde reclama acabar amb l'estigma i la banalització de la depressió. Foto: Gala Espín

"Si el cervell o una part del cervell es declara en rebel·lia i t'està fotent, ets tu contra tu mateix"

10 de gener del 2021.(Lugo, 1970) ingressa al centre psiquiàtric de l'Hospital del Mar. La pandèmia va despertar de nou "la vella companya", la tercera recaiguda en cinc anys, i ja en suma 30. El periodista i politòleg galaicocatalà, corresponsal de La Vanguardia i col·laborador del programa Via Lliure de RAC1, assenyala des del carrer l'habitació de la cinquena planta on va passar més temps. Mai abans, assegura, ha fet una entrevista aquí.La sevaés també la de moltes persones que l'han patit i la pateixen. Silenciada, estigmatitzada i banalitzada, Lugilde ha decidit fer públic el seu pols contra el que defineix com una "malaltia de l'ànima". Trencar el tabú per sacsejar una societat que ha viscut d'esquenes a la salut mental. El llibre La Vella companya (Columna) , publicat en català, castellà i gallec, és una declaració de guerra que Lugilde pretén que sigui col·lectiva, una crònica personal i, a la vegada, genuïnament periodística.- És molt difícil ser entrevistat per una amiga.- És un lloc simbòlic del llibre i de la meva peripècia depressiva. És un lloc on mai abans havia vingut.- Més enllà de sortir de l'armari per trencar l'estigma, explicar que he sortit d'aquí crec que ha estat el més trencador.- Es pot ingressar per diversos motius i en el meu cas coincidien dos: un canvi de medicació delicat -i quan passes a un nou medicament els desitjos de mort al principi s'intensifiquen- que es va ajuntar amb desitjos de mort accelerats. Tan accelerats que en la vigília havia fet el testament i tenia plans concrets de suïcidi.- És molt difícil. Per una banda hi ha la convivència, perquè és un pensament que t'atrapa. A mi em va atrapar des de molt jove. És com una solució als teus problemes, una evasió, un joc. La meva psicòloga diu que és el meu racó de pensar. Passa que aquest joc és perillós i es va agreujant. I en el moment en què et sents pitjor ja no és un joc, és el que vols. Arriba un moment en què és l’únic en què penses i desitges. La qüestió és el mètode, la forma. Allò que et lliga és el dolor que causaràs.- La clau és l'entorn i els terapeutes. L'última vegada estava en una estació molt fosca perfecta per tirar-te. Tot acaba convertint-se en un debat intern entre la teva part que es vol suïcidar i la que no està tan convençuda. Quan vaig arribar al centre els deia que el problema havia estat el "saltet", i quan em van preguntar què era el "saltet" i vaig respondre "el salt a les vies" va ser quan em van portar en règim especial de prevenció del suïcidi.- Primer posa una part del cervell en contra teva i després cada vegada més fins que arriba un punt que t'anul·la totalment i no ets tu, és la malaltia, que és exterminadora. S'ha de tenir en compte que el suïcidi és la primera causa no natural de mort, però que sobre el volum total de depressius el percentatge de suïcidis és baix.- Al·lucino molt que la gent no sàpiga que la malaltia produeix somatitzacions, perquè va ser el primer símptoma que vaig tenir. Jo abans tampoc ho sabia, però com que porto tant de temps patint-ho em sembla realment increïble. El mateix Pedro Sánchez em va reconèixer en acabar el discurs que vaig fer el dia mundial de la Salut Mental que no sabia que amb una depressió es patia tant. Té a veure amb l'estigma, amb tenir la malaltia amagada.- Clar. És el que ha passat durant tot aquest temps. Ocultar-ho, dir que és culpa de qui ho té, d'explicar altres històries, buscar sempre una excusa... Vas al psicòleg i dius que vas a un altre lloc o entres per la porta del darrere. Poca gent sap què et passa i la que no ho sap pensa que estàs boig. És així: hi ha malalties rares que són més conegudes que la depressió, i és una malaltia de majories. El que ha de preocupar és que hi hagi tanta gent amb aquesta malaltia i sigui tan mal compresa. Mai hi ha hagut una campanya contra l'estigma i d'explicar la depressió perquè la gent l'entengui.- Va estar pitjor vista del que ara està.- Oculta i maleïda. A finals dels 80 i principis dels 90 era molt pitjor, com si estiguessis ficat en una caverna i ho haguessis d'ocultar com fos. Moltes vegades s'utilitza per atacar-te i perjudicar-te. A mi se m'ha perjudicat professionalment en diverses ocasions utilitzant la depressió. Em vaig lliurar de ser cap d'Economia de La Voz de Galicia en el temps del gran espoli de les caixes gallegues –cosa de la qual me n'alegro- i un dels motius que es deien internament era que estava boig. Després, la TVG va aprofitar la meva malaltia per liquidar-me com a col·laborador.- Moltes.- Sol passar que es revictimitza la víctima en tots els processos d'estigmatització, se't fa creure que el culpable ets tu. Quan la depressió em va atacar el cervell, jo mateix em vaig començar a creure l'etiqueta de la bogeria, quan en realitat és una fase. S'ha avançat moltíssim en saber què passa amb la depressió però de què passa dins del cervell no se sap pràcticament res.- He patit contractures musculars a l'esquena i a les cames, i les de les cames em provocaven coixesa sense estar relacionada amb cap lesió. També mals d'estómac, afectació als ulls, però a partir del 2016 el més greu són les somatitzacions al cervell. El que em passa és que noto un bloqueig, com si una part del cervell no es pogués connectar amb l'altra, una desorientació molt gran, no saber on soc... Una vegada estant al centre de salut amb el paperet de la cita no era capaç de relacionar-lo amb els números del panell. Vaig passar així tota una tarda. Després, m'ha passat anar a un lloc a fer alguna cosa i no saber per què estava allà passada una estona. O sortir al carrer per llocs que conec, i perdre'm. Et comença a passar i té un efecte multiplicador, perquè t'atabales més i més i el bloqueig es retroalimenta. La salut mental i, sobretot, la depressió, és una bomba de rellotgeria per a la humanitat.- Ja ho era abans de la pandèmia, però s'ha agreujat amb l'angoixa, la soledat i la falta de contacte físic amb els teus éssers estimats. Era pitjor als anys 80, ara notes una mica més de comprensió i és una de les coses que em va ajudar a sortir de l'armari, que veia que ja no era tan mal vist dir que tens una depressió. Hi ha tanta gent que la té o que diu que la té que és més fàcil. Tot i això, segueix sent un tabú. És veritat que en el darrer dia mundial se li va donar molta importància i mai els mitjans n'havien parlat tant.- El principal problema és la culpabilització. Moltes vegades t'ho diuen amb bona intenció. També s'ha d'entendre que la gent no sap què dir i en part és lògic perquè jo tampoc sé què dir o què fer quan estic pitjor. Els professionals es mouen també molt en l'assaig-error. És molt complicat. Altra gent et respon com culpant-te.- És molt difícil, però ajuda el fet de sentir que tens gent al teu costat, que t'intenta comprendre encara que no et comprenguis ni tu. L'afecte, l'estima. Jo n'he tingut molt i els terapeutes m'han dit que això és una sort.- Sortir de l'armari va ser bastant accidental. Ho vaig fer per treure'm un pes de sobre per atendre a la demanda dels oients del Via Lliure. Vaig veure que la resposta de la gent posava en evidència que hi ha havia necessitat que algú conegut ho expliqués, perquè molta gent ho pateix i no és capaç de dir-ho o no pot sortir de l'armari.- En part sí, pel caciquisme i per les dificultats per exercir l'ofici a Galícia. No s'ha d'oblidar que Galícia és un país que la seva autonomia la va construir el ministre de propaganda de la dictadura i que després va haver-hi un temps de possible canvi que va decebre totalment, perquè el govern del PSOE i el BNG no va desmuntar aquestes estructures, sinó que el que van fer és pujar-s'hi. El problema del caciquisme m'enerva especialment perquè em vaig criar aquí i això d'haver d'empassar-se coses perquè són així no soc capaç de fer-ho.- Té alguna cosa de Santa Companya, sí. Beiras diu que la Vella companya és la missatgera de la mort. Per a mi, és el company o suposat amic que et cau fatal i t'amarga la vida i que és una lapa i que no et pots treure de sobre, i t'enfonsa en la misèria.- És que en els 30 dies que vaig estar ingressat mai em va venir a veure un psicòleg. Les infermeres feien de psicòlogues. Hi havia un psiquiatre, que em visitava amb freqüència, i que em semblava molt competent i s'ocupava molt de mi. Però en cap moment em va visitar un psicòleg. Hi ha una carència de psicòlegs en la xarxa assistencial. Si n'hi haguessin a l'atenció primària podrien ajudar en la detecció precoç.- No molt. Una mica sí, perquè hi ha una necessitat brutal que els està desbordant i obligant a augmentar plantilles, però també hi ha una part de propaganda. Jo crec que és una bomba de rellotgeria, un problema terrible. Amb el llibre i la sortida de l'armari m'he convertit en un detector de malalties.- Els escolto i els dic que vagin a un professional. Em demanen consells a través de les xarxes socials i jo els responc que no soc ni guru ni professional. I que no defalleixin. Però veig com d'estesa que està, ho està més del que pensava. A més, amb perfils que mai vaig imaginar. La pot tenir qualsevol, no entén ni de sexe, ni d'ideologia política. I de vegades la té gent que tu creus que té una vida d'èxit.- Tant escriure'l com traduir-lo. Corregir-lo, editar-lo i esperar que surti no és tan senzill.- Sí, cap dels ingressos es va donar mentre escrivia. Ho saps perfectament.- Soc un ésser aquàtic. Especialment l'aigua termal i molt calenta. Sobretot perquè m’atura la ment. Si me la para, em tranquil·litza.- Si el cervell o una part del cervell es declara en rebel·lia i t'està fotent, ets tu contra tu mateix.- No queda altra.- Al Xavier Bundó li vaig dir que, com que soc politòleg, soc un país en transició que està sortint d'un règim totalitari. Però vaja, estic millor, a prop de la recuperació. Però totes les previsions que he fet fins ara han fallat.- El llibre ajuda, l'acollida és bona. Però una de les coses més al·lucinants que he descobert en els últims mesos és que les notícies positives estressen també, perquè potser no tens capacitat per assimilar-les. És tot molt complicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor