La Conca de Barberà es recupera de la riuada de fa dos anys mentre encara espera els ajuts

Un nou pas inundable a l'entrada de l'Espluga

Construcció d'un pas inundable a l'entrada de l'Espluga de Francolí, en substitució d'un camí engolit per la riuada. Foto: ACN

Montblanc espera 3,2 milions d'euros, amb el pont Vell com a principal projecte

El pont Vell de Montblanc, dos anys després de la riuada Foto: ACN

Efectius treballant per retirar un cotxe arrossegat per la riuada a Montblanc. Foto: ACN

El pas del temporal per l'Espluga de Francolí. Foto: Cedida

A lala recuperació es fa evident. Mentre en alguns punts encara són visibles els danys pel desbordament del riu Francolí -com el pont Vell de Montblanc, amb baranes provisionals, o el pont de la Font Baixa de l'Espluga, amb restes de vegetació i runa-, en altres zones l'aspecte ha canviat notòriament. Les lleres estan més verdes que mai. Cases i negocis afectats per les inundacions de la nit del 22 d'octubre del 2019, en la qual van morir sis persones, s'han anat refent poc a poc dels danys."Hi ha espais que no podrem recuperar mai més", diu Xavier Rosell, regidor de Medi Ambient de l'Espluga.A Montblanc esperen 3 milions d'euros de l'Estat.on neix el riu, el pont i rotonda d'accés al municipi conserven algunes cicatrius de la riuada que va arrasar el territori. A l'esplanada, on hi havia hagut un celler i un restaurant, hi aparquen vehicles, en un entorn qualificat com a inundable. Alguns vells immobles destruïts per la força de l'aigua ja no s'arranjaran. Un monument recorda els desapareguts per una llevantada que va fer aflorar iniciatives com la 'Riuada Solidària'.A l'Espluga hi ha 300.000 euros pendents de l'Estat. La lentitud burocràtica ha posat al límit els ajuntaments d'aquesta comarca que vol passar pàgina d'una catàstrofe que va destrossar cases i negocis. "Un aiguat és devastador, necessites molt temps per recuperar-te; tornarem a la normalitat, però no és ràpid, no depèn només de la nostra voluntat, la burocràcia és lenta", afirmaBona prova és que fa unes poques setmanes es va construir un pas inundable a l'entrada de l'Espluga a fi de, que donava accés a la depuradora d'aigua i a un conjunt de cases. "Dos anys per arreglar un camí... L'administració és molt lenta", reitera. El parc fluvial, que es va denominar com a "zona zero", ja es va sanejar. Amb tot, falta reubicar la zona de parc infantil, d'esbarjo i rentadors. Hi ha projecte, però falten recursos.També són visibles les restes de l'anticon un missatge sobre la runa informa de la nova ubicació als afores. Aquest dissabte s'hi ha organitzat una jornada de portes obertes. Un altre negoci que va quedar molt afectat pel desbordament del riu, Drac Actiu, d'esports d'aventura, fa mans i mànigues per fer front a les costoses obres de restauració del seu edifici. "Mica en mica, com economia de postguerra", afirma el responsable, Gonzalo Gil., ha avançat a l'ACN que dimarts vinent la Generalitat es posicionarà sobre la riuada i es resoldran definitivament les ajudes al conjunt de territoris afectats pels aiguats. Andreu calcula que al llarg de la primera quinzena de novembre podran arribar els esperats ajuts, dos anys després de la llevantada, amb pèrdues milionàries. Arribaven a superar els 12 milions d'euros a Montblanc. "No poden tardar tant a arribar aquests ajuts, alguna cosa falla, i més quan són per una urgència", manifesta Andreu.A Montblanc la xifra supera els 3 milions d'euros. Laserà arranjar el camí del cementiri i la rotonda del col·legi de la Mercè. Més endavant s'intervindrà en tres ponts destruïts per la riuada: el de la font de Bolovi, que l'exèrcit va reconstruir, el del molí del Pas, que es convertirà en un passera, i el pont Vell, que s'endurà 1 milió d'euros. L'emblemàtic pont medieval manté tanques provisionals. La gent passa amb cautela. "Els farem de cara al març; per actuar-hi hem d'estar per sota de nivells freàtics", diu Andreu.Els propietaris d'immobles arran del pont Vell de Montblanc ja han pogut anar retornant tots a les seves cases després de fer-hi diverses. Alguns veïns volen reconstruir un mur exterior, a la llera del riu, entorn on l'Ajuntament es planteja fer-hi un camí, en un estira-i-arronsa entre administracions. "Tenim nombrosos informes favorables que avalen recuperar el mur de protecció, tal i com el teníem abans de la riuada, i també l'ACA ens acaba d'autoritzar l'obra, però ara se'ns interposa Urbanisme", lamenten.

