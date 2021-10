Alec Baldwin mata per accident la directora de fotografia del film que rodava

Una dona ha mort i un home ha resultat ferit aquest dijous per un tret de bala de l'actorque hauria fet amb una pistola de fogueig durant el rodatge d'una pel·lÍcula a l'estat nord-americà de Nou Mèxic, tal com han confirmat les autoritats estatals.L'actor i també productor, de 68 anys, ha estat qui ha disparat l'arma en el marc del rodatge del film de western Rust. Un portaveu de Baldwin, per la seva banda, ha indicat que el tret s'ha produït peren fallar la pistola de fogueig.Després de rebre el tret, els serveis d'emergència han traslladat la dona a l'Hospital de la Universitat de Nuevo México, on s'ha declarat la seva mort. La víctima era lde 42 anys. El ferit és elque també ha estat traslladat a l'hospital, on ha rebut atenció mèdica d'emergència.La policia investiga els fets, que de moment s’han declarat. Baldwin s’ha presentat voluntàriament a comissaria, on de moment no se li han presentat càrrecs.

