La Fiscalia francesa demana 10 mesos de presó a Benzema per xantatge sexual

Laha demanat aquest dijous que el davanter del Reial Madridsigui condemnat aper ajudar en l'intent de xantatge del seu excompany a la seleccióper un vídeo de contingut sexual, segons han confirmat fonts judicials.El judici de Benzema, de 33 anys, que no assisteix personalment al tribunal, continua aquest divendres. Quatre persones més estan sent jutjades per l'Benzema està acusat de serdel xantatge a Vallbuena, quan va ser amenaçat en una trucada telefònica el juny de 2015 amb la publicació del vídeo. Els arguments contra el davanter del Reial Madrid són una conversa entre Benzema i Vallbuena, quan va suggerir al seu company que es comuniqués amb els xantatgistes acusats a través d'un intermediari. Els diners no es van discutir explícitament, va dir Vallbuena, tot i admetre que estava clar.Benzema ha justificat obligacions professionals per explicar la seva absència, ja que va jugar dimarts amb el Reial Madrid a la Lliga de Campions contra el Shakhtar Donetsk a Kiev i diumenge juga contra elA causa de la seva participació en el cas, Benzema es va perdre l'Eurocopa de 2016 a França, el triomf de la seva selecció al mundial de 2018 i només va tornar a laaquest estiu.Ladel jugador ha rebutjat les acusacions.

