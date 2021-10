Vuit hospitals catalans reben un premi per «l'excel·lència» en l'atenció dels ictus

L'de, el de, del, han estat guardonats amb els premis internacionals ESO Angels Awards de l'European Stroke Organization (ESO) peren la, segons ha informat el Departament de Salut.L'ESO ha reconegut la tasca d'aquests centres a partir de les dades aportades al registre del(registre CICAT), que analitza múltiples indicadors assistencials, i de les auditories hospitalàries d'ictus que fa de manera periòdica el Pla Director de Malalties Vascular Cerebrals.El registrerecull la informació relacionada amb els casos d'ictus agut en els quals s'activa el Codi Ictus, que prioritza al màxim la resposta delperquè l'afectat rebi les mesures diagnòstiques i terapèutiques apropiades en un dels 29 hospitals inclosos a la xarxa assistencial SCI-Cat.Els guardons ESO Angels són atorgats per l'dins el marc de la iniciativa(Acute Networks Striving for Excellence in Stroke) als centres hospitalaris que compleixen tot un conjunt d'indicadors que reflecteixen una atenció d'excel·lència per als pacients amb ictus.Així, els premis tenen per objectiuimplicats en l'atenció dels pacients amb ictus, i en la promoció d'una cultura d'atenció de qualitat i millora contínua.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor