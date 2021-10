L'd'unalsha provocat set quilòmetres de cua a laen direcció cap a Vic. L'aparell ha tret fum pel capó i per apagar el foc s'hi han desplaçat dues dotacions delsdeEl foc ha estatal voltant de lesd'aquest dijous amb espuma, perquè no revifés. La causa de l'incendi ha estat per una petitai no s'han hagut de lamentar víctimes ni ferits.

