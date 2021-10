Descobreixen un mosaic ocult en unes obres a l'Eixample de Barcelona

Unes obres han deixat al descobert aquest fabulós mosaic de trencadís ocult durant anys rere les prestatgeries de la botiga de disfresses El Carnaval (Diputació 79). Gaudiu-ne ara que encara no l'han tapat, si és que no se'l carreguen. Aviat això serà un forn Vivari #NovaEsquerra pic.twitter.com/mhmWrEIw9J — Barcelona Singular (@Bcnsingular) October 21, 2021

durant unes obres a un local de, En concret, els fets han passat en un espai comercial al número 79 del carrer, al barri dede la capital catalana. Aquestes obres han posat al descobert un mosaic de trencadís que ha estat ocult durant anys rere les prestatgeries de laque hi havia fins ara.Així ho ha posat de manifest un usuari de Twitter, Barcelona Singular, que ha acompanyat la piulada amb un parell de fotografies de la creació, que alguns experts atribueixen a, i amb el missatge "Gaudiu-ne ara que encara no l'han tapat, si és que no se'l carreguen".ha contestat a l'usuari que s'ha acordat amb el propietari conservar el mosaic rere un parament de pladur. A més, s'inclourà a l'inventari municipal.L'obra és unde gran format a color i elaborat amb la tècnica del trencadís. Alguns experts l'atribueixen a l'artista del mosaic barceloní Armand Olivé Milián, que va fer les seves creacions entre elsdel segle passat. Un cop s'ha sabut la notícia, el grup municipal dea Barcelona ha registrat una pregunta dirigida a l'alcaldessaper saber "quins mecanismes de protecció i preservació durà a terme el govern municipal per protegir el mural".

