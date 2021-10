Un misteriós «Equip A» rescata els gossos atrapats per la lava a La Palma

La UME lleva casi dos semanas haciendo pruebas con drones para rescatar unos perros atrapados por la lava en La Palma y ha cogido un tío, con dos cojones, ha ido caminando a recogerlos y ha dejado una pancarta firmada como el equipo A. Orgulloso de mi isla, coño. pic.twitter.com/sRxb66jMYb — 🐺 (@javkore) October 21, 2021

gossos atrapats per la lava del volcà de. Mentre laMilitars (UME) plantejava salvar els animals que es trobaven a les teulades d'unes cases envoltades per la lava amb drons, aquest dijous una o diverses persones anònimes han actuat. Els gossos "", com està escrit a la pancarta que està firmada per l'equip A.Quan ja fa quatre setmanes que va entrar en erupció el, el pas de la lava ja ha destruït gairebé 2.000 habitatges i una superfície afectada de més de 700 hectàrees, segons informen les autoritats locals. La lava continua brollant i aquesta setmana es va descobrir que hi havia quatre gossos atrapats Es tracta de diversos animals que, i que com apareix al vídeo, es troben sans i estalvis. Així doncs, laque s'havia de fer ambha quedat en res. El misteri, però, és saber ara de quina manera s'ha rescatat als gossos.​​

