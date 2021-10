Un nou estudi demostra que la Covid és estacional

Altres notícies que et poden interessar

Un nou estudi demostra que laés una. La recerca, liderada per ISGlobal, proporciona evidència sòlida que l'expansió d'aquest virus està associada a, similar a la grip estacional. Els resultats, publicats a Nature Computational Science , també subratllen la considerable contribució de la transmissió per aerosols i la necessitat d'adoptar mesures que promoguin la "higiene de l'aire".Un primer estudi amb models teòrics va suggerir que el clima no era un factor important, donat el gran nombre de persones susceptibles sense immunitat prèvia contra el virus. No obstant això, algunes observacions suggerien que la propagació inicial del virus a la Xina va passar a una latitud ambISGlobal va analitzar en primer lloc l'associació de temperatura i humitat en la fase inicial de la propagació de virus a, abans que s'implementessin canvis en el comportament i en les polítiques de salut pública. Els resultats mostren una correlació negativa entre la taxa de transmissió (Ro) i la temperatura i humitat a nivell global: majors taxes de transmissió es van associar amb temperatures i humitat més baixes.En segon lloc, l'equip va analitzar l'evolució d'aquesta associació entre clima i malaltia al llarg de el temps, i si era consistent a diferents escales geogràfiques. Per fer això, van utilitzar(és a dir, una eina de reconeixement de patrons) en diferents finestres de temps. De nou, van trobar una forta associació negativa per a petites finestres de temps entre nombre de casos i clima (temperatura i humitat), amb patrons consistents duranti en diferents escales espacials: globalment, per països, per regions en països fortament afectats (Llombardia, Thüringen, Catalunya), i fins i tot a nivell de ciutats (Barcelona).Les primeres onades pandèmiques van minvar en augmentar la temperatura i la humitat, i la segona onada va augmentar en disminuir la temperatura i la humitat. No obstant això,. "Això podria ser degut a diversos factors, incloent concentracions massives de persones joves, turisme, i aire condicionat, entre d'altres", explica Alejandro Fontal, primer autor de l'estudi.Quan es va adaptar el model per analitzar correlacions transitòries a totes les escales en països de l'hemisferi sud, on el virus va arribar més tard, es va observar. Finalment, utilitzant un model epidemiològic, l’estudi mostra que incorporar la temperatura a la taxa de transmissió funciona millor per predir la pujada i baixada de les diferents onades, particularment la primera i la tercera a Europa.​​

