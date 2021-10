Els programes de gestió deinclouen sovint l'opció d'escriure les primeres lletres d'un contacte per poder obtenir recomanacions d'adreces d'email a les quals escrivim missatges de forma habitual. Aquesta possibilitat serveix per estalviar temps, però també genera a vegades malentesos incòmodes en enviar un missatge a la persona equivocada.Els desenvolupadors desón conscients d'aquestes ficades de pota i han introduït una novetat que evita -o almenys redueix- les possibles confusions entre contactes. En teclejar les primeres lletres del nom o de l'adreça del contacte, ara no només apareixeran adreces suggerides sinó també els avatars dels usuaris, i fins i tot el logo de l'organització en cas de comptes d'empresa.Els canvis han començat ja a aplicar-se en alguns usuaris i en uns altres apareixerà a la sevaal llarg del mes de novembre. Aquesta no serà l'única novetat del popular servei de correu electrònic. També es permetrà mostrar un contacte als altres amb un nom que no és el que tenim emmagatzemat en la nostra agenda, en cas que es vulgui que aparegui als altres que una persona ostenta un càrrec en la companyia, però que no consti el nom de la persona.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor