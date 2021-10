Un miler de persones es concentren contra Colau perquè «Barcelona és un nyap»

🔴 EN DIRECTE | Crits de "Colau dimissió" i algunes consignes de "Volem una Ayuso"



Què pot aplegar la, l', l', la, l', l'i el? Pel que es veu, l'oposició frontal a la situació que viu Barcelona. Aquest dijous, més d'un centenar d'entitats i un miler de persones s'han aplegat en una concentració de la "societat civil", convocada per la plataforma Barcelona és imparable , per defensar laenfront de la "Barcelona del no", la "ciutat insegura", la ciutat "que ja no té poder". La plaça de Sant Jaume s'ha omplert per protestar, també, contra la gestió de l'alcaldessa, convocats per la plataformaEls convocants han llegit unen què es critica l'estat que viu la ciutat, considerat dei es reclama un nou lideratge perquè la ciutat recuperi l'embranzida d'altres èpoques. Ni en el manifest ni en els parlaments que s'han fet s'ha esmentat ni un sol moment el nom de l'alcaldessa. I és que els organitzadors insisteixen en l'estratègia dei de mostrar un discurs el més propositiu possible.Els portaveus de la plataforma són diversos:, de Tsunami Veïnal;president de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya;, president de l'associació de comerciants Barcelona Oberta. Però és, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, qui concentra l'atenció. El també president de la plataforma Barcelona Futur ha estat un dels impulsors de Barcelona és imparable.En les intervencions, Jané ha reclamat "una mobilitat contra ningú: Volem que lano estigui en contra del creixement econòmic". Al seu torn, Piqué ha demanat "una ciutat també per als" i ha assegurat que la culpa dels problemes de la ciutat és "d'un ajuntament, però també d'una oposició que negligeix les seves responsabilitats".Per concloure l'acte, Esteva ha afirmat que es manifesten perquè "Barcelona és un". "Abans que acabi l'any, un de cada tres ciutadans patirà un delicte", ha assegurat el president de la UFEC, a la vegada que ha recordat: "Tenim més desense activitat; sí no som capaços d'impulsar l'economia, no podrem combatre la pobresa". A més, Esteva ha explicat que "des del 2014, elsd'aquesta ciutat han pujat un" i s'ha preguntat "fins quan haurem d'aguantar aquesta?".La convocatòria d'una concentració es va anar obrint pas en els darrers mesos. El gruix dels gremis de comerciants i la xarxa entorn de la UFEC han estat peces bàsiques en la seva organització. Però des de la primera hora s'ha volgut donar la màximaa la manifestació. Els darrers dies, però, els impulsors han hagut de sortir al pas de les sospites d'una. Una internauta va explicar en el seu compte de Twitter el vincle entre el correu electrònic de Barcelona és imparable i un correu de Junts a Olot. Des de la plataforma han negat tot lligam amb la formació que a Barcelona lideraEls moviments de la nova plataforma no es poden desvincular del debat actual sobre la ciutat. Sectors crítics amb el projecte de Colau, reunits en la plataforma Barcelona Futur, presidida per Gerard Esteva, fa temps quealternatiu al projecte que ara mateix governa el consistori. Però Barcelona Futur i l'entorn d'Esteva neguen de manera insistent que totes aquestes iniciatives hagin de culminar en una candidatura municipal.

