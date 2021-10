Eliminen el límit de persones i durada de les visites i sortides de les residències

Altres notícies que et poden interessar

Els departaments de Salut i Drets Socials han actualitzat elsi afavorir una recuperació de les activitats individuals i grupals. En els equipaments sense casos de Covid les visites de familiars, amics i cuidadors no tindran limitat el, tot i que mantindran la cita prèvia. També es normalitza la possibilitat de fer visites a les habitacions dels residents. En aquestes s'hauran de seguir les mesures de protecció recomanades (mascareta quirúrgica i rentat de mans), iAixí, es recuperarà tant l'horari com la durada de les visites que es tenia abans de la pandèmia.En el cas de les residències en les que hi hagi presència del virus, es normalitza el règim de visites en les zones habilitades, però. Aquest es podrà donar només quan el suport i el procés d'atenció a les persones ho aconsellin i, especialment, en situació de final de vida, fent ús de les mesures de protecció.Pel que fa a les sortides, no tindran cap limitació ni en nombre ni en durada. En el cas d'aquelles superiors a tres setmanes, les persones no vacunades o incorrectament vacunades s'hauran de realitzar. Pel que fa als grups estables de convivència, es mantenen, però podran arribar a ser de fins a 25 persones -segons les possibilitats organitzatives de la residència- en elsper millorar la interrelació entre les persones que viuen als centres residencials.Els nous ingressos de persones correctament vacunades, o que hagin passat la infecció en els tres mesos previs,en les residències amb una cobertura vacunal de les persones residents del 85% o superior. Els cribratges als professionals s'adaptaran a la situació epidemiològica actual, i, mentre que serà setmanal per aquells no vacunats o amb la pauta incompleta.En el cas dels, com ara podòlegs o perruquers, i els col·laboradors esporàdics que tinguin contacte directe amb els residents i que estiguin correctament vacunats, no es realitzarà cap test de cribratge. En el cas de no estar vacunats o sense la pauta completa, abans d'accedir a la residència caldrà que portin un test d'antígens negatiu fet en les 72 hores anteriors.​​

