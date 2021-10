La pel·lícula d'«Uncharted» revela escenes amb Barcelona com a protagonista

és una de les sagues de videojocs dede major èxit de la història. Les aventures dehan enamorat generacions de jugadors en les últimes dues dècades i, després d'haver transitat per totes les consoles de Sony possibles, la companyia va decidir que era el moment de fer una adaptació cinematogràfica.Després d'un parell d'anys en producció, avui ha vist la llum el primer tràiler de la pel·lícula que protagonitzarà(molt conegut per ser Spiderman a la saga de Marvel). La sorpresa majúscula ha estat descobrir Barcelona com un dels escenaris del film, amb la Sagrada Família i el MNAC com a telons d'acció.El director Ruben Fleischer (responsable de films populars d'èxit como les dues entregues de Zombieland) és el màxim responsable de l'adaptació del famós videojoc en el qual Holland iseran les cares més conegudes. L'altra grata sorpresa ha estat descobrir que Antonio Banderas també participarà en la trama, encara que no se sap la sinopsi ni cap a on bascularà la història més enllà del que s'ha vist al tràiler.Barcelona, que ha estat escenari d'infinitat de pel·lícules, gaudirà d'un aparador immens gràcies a l'expectació que està generant Uncharted i la fama mundial que té la saga de videojocs que ara arribarà a la gran pantalla.[plantillaplataformes]

