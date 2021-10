El millor moment per comprar vols barats

La millora de la pandèmia convida a viatjar, sobretot en un 2022 en què el calendari laboral inclou diversos ponts festius. Però cal saber quan convé reservar elsperquè surtin barats, ja que la diferència de preu pot variar molt segons el dia en què adquirim els bitllets. Aquests són els trucs perElés entre 28 i 35 dies abans de viatjar, segons el setè informe anual d'Expedia i Airlines Reporting Corporation. Es calcula que les aerolínies comencen a incrementar el preu d'aquesta mena de trajectes des de 21 dies abans de la data de sortida.En canvi, per alscal més planificació. Per volar a un altre país, l'estudi recomana reservar els viatges amb tres o quatre mesos d'antelació, ja que els preus comencen a pujar notablement 28 dies abans de la sortida.A més de l'antelació, és important triar bé elde la setmana en què es fa la. El millor moment de la setmana per fer-ho és diumenge: si el bitllet es compra aquell dia, l'estalvi va des del 5% dels vols interns fins al 10% dels viatges a l'estranger.Eltambé influeix en el preu a pagar. Els divendres són els dies òptims per iniciar o acabar un viatge intern, ja que es pot aconseguir un preu un 15% més econòmic. També és més barat començar un viatge durant la segona part de la setmana, a partir de dimecres, que en els dos primers dies.​​En definitiva, és més barat iniciar un viatge, sigui com sigui la destinació, durant la segona meitat de la setmana, és a dir, de dimecres a dissabte, en comparació amb la primera meitat, de diumenge a dimarts. Quin és el mes més assequible? En els viatges que no requereixen sortir del país, els més econòmics són al gener, quan els preus dels bitllets són, de mitjana, un 10% inferiors que al juny. En el cas de periples internacionals, el mes més avantatjós és agost. I és que, a la fi d'estiu, els vols poden costar gairebé un 20% menys que en època nadalenca. En definitiva, la clau per a estalviar a l'hora de viatjar és, segons l'informe de Expedia i ARC, ser flexible; fugir de dates preestablertes i estar obert a possibilitats diverses. La teva butxaca t'ho agrairà. Els 7 trucs 1 Millor dia de reserva: diumenge​ 2 Reserva vols nacionals: 28-35 dies d'antelació 3 Reserva vols internacionals: 3-4 mesos d'antelació 4 Inici viatges nacionals: divendres 5 Inici viatges internacionals: dijous 6 Mes més barat vols nacionals: gener 7 Mes més barat vols internacionals: agost Lee també

