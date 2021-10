«Els Segadors» sonarà al Camp Nou abans del Clàssic

L'sonarà aquest diumenge alabans delentre eli el Reial Madrid. Així ho ha explicat el president del club,, justificant la decisió perquèserà a l'estadi i"ha de sonar allà on vagi el president de la Generalitat"."Ha coincidit contra el Madrid, doncs és així; però sempre que ha vingut un president de lase li ha posat l'himne quan jo he estat al club", ha explicat Laporta en resposta a perquè es decideix fer sonar l'himne en el partit contra elLaporta ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa per anunciar la renovació d'Ansu Fati . El nou 10 blaugrana ha renovat fins a l'any 2027 i amb una clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros. Amb aquesta renovació i la defins al 2026, el club s'assegura dos jugadors claus pel seu

