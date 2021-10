El surrealista ús d'un lubricant per part d'una influencer a TikTok

El lubricant és un delsarreu del món. El seu ús és recomanat per bona part dels experts en sexe per les facilitats (i el plaer) que suposa en les relacions íntimes de milers de persones. Ara bé, una usuària deha decidit fer-ne un ús de manera estrambòtica que ha encès les alarmes a l'empresa, la principal marca d'aquest producte.A través d'un vídeo antic de la famosa xarxa social que s'ha fet viral aquesta setmana,, molt coneguda per fer contingut sobre maquillatge, ha decidit fer servir el lubricant de la marca com a base dels cosmètics que es col·locaria a la cara.-i centenars de milers de seguidors-, la usuària ha estat molt criticada per fer servir un producte que res a veure té amb el maquillatge i encara menys per a l'ús del qual l'ha utilitzat.El ressò ha estat espectacular -traspassant fronteres de xarxes, i arribant a Instagram i Twitter- i Durex ha decidit sortir al pas d'aquesta polèmica per recomanar de manera categòrica no fer-ho servir. En un comentari al vídeo de TikTok, la marca ha volgut apreciar "la creativitat" de la Meredith però ha demanat que no es faci servir. "Apreciem la creativitat en aquest vídeo pero no recomanem fer servir els nostres lubricants a la cara com a base de maquillatge", han escrit.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor