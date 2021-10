Si tens un gos o un gat, el 2022 haurà de tenir DNI

La nova llei de protecció animal inclou diverses mesures, com ara la prohibició del sacrifici d'animals o la limitació de la compra de mascotes per evitar els abandonaments d'animals. Però una de les mesures més destacades és la creació d'unDes del 2022 serà obligatoriamb un document que inclourà dades sobre l'animal, com ara el calendari de vacunes que ha rebut i els tractaments veterinaris als quals s'ha sotmès. El document servirà per avançar cap a "un model on cap animal sigui abandonat a la seva sort", segons argumenta la ministra de Drets Socials, Ione Belarra.Encara no està clar si el DNI animal serà físic o digital, però sí es creu que inclourà un codi QR perquè la Policia pugui accedir a l'historial dels animals, segons El Periódico. També incorporarà la informació de contacte del propietari de la mascota, per si es perd. La nova norma també inclou aquests altres punts:. Deixar els animals sense supervisió durant tres dies seguits rebrà sancions, un termini que es redueix a 24 hores en el cas dels. Els amos de mascotes hauran de realitzar un curs de formació acreditat, el contingut del qual s'estipularà en un reglament. A més, en el cas dels animals de races que puguin tenir un comportament específic hi haurà una formació específica.El concepte de gos potencialment perillós per qualificar a determinades races d'aquest animal quedarà fora de la legislació. Aquestes races eren els Rottweilers, Staffordshire, bull terrier, American staffordshire terrier, Dogo argentÍ, Akita inu, Fila brasiler, Tosa Inu i Pit bull terrier. Ja no es classificaran els gossos per la raça sinó pel comportament.Si la mascota es perd, caldrà comunicar-ho en un màxim de 48 hores.Si en un mateix domicili hi ha dues o més mascotes de la mateixa espècie i de sexe diferent, caldrà que estiguin esterilitzats per evitar que procreïn. És un dels punts més polèmics per als animalistes.. Només es podran comprar animals domèstics a criadors autoritzats. També queda prohibida l'exhibició d'animals, excepte en el cas dels peixos.La nova llei també prohibirà la tinença d'animals salvatges, com ara serps, en domicilis particulars.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor