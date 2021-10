Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Totes les sèries d'èxit tenen un moment àlgid, però arriba un moment que el suflé descendeix.de Netflix, ha estat un fenomen sense precedents en l'àmbit de les plataformes. En només un mes va esmicolar tots els rècord de visualització en el món del servei per streaming, amb més de 111 milions d'espectadors a tot el planeta.Des de la mateixa multinacional de l'entreteniment es feien creus que hagués superat ficcions comen tan poc temps. El cas és que, encara que a Europa i bona part d'Àsia segueix regnant, la ficció sud-coreana ja ha estat destronada com a contingut més vist als Estats Units.La tercera temporada de la sèrieha aconseguit situar-se líder en els 10 productes més vistos de Netflix als EUA, un rànquing que es pot veure directament des de la plataforma i que s'actualitza diàriament. El juego del calamar ha aconseguit 24 jornades consecutives com el contingut més vist -encara que no té el rècord, que el manté, amb 29 dies consecutius-.You esi en només un dia ja va aconseguir situar-se com a contingut més vist a la plataforma. La tercera temporada era una de les novetats més esperades d'aquesta tardor a tot el planeta, encara que la trama de la sèrie sigui una de les més polèmiques de les que té a la plataforma.

