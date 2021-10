​Quan l'homofòbia ve de dalt

El SAI LGTBI d'Osona es va inaugurar el 2017 i va ser un dels primers de Catalunya. El primer any es van atendre set persones i aquest 2021, fins a dia d'avui, se n'han atès 29. Des del seu funcionament, eli identitats de gènere ha recollit les consultes, incidències o denúncies de més d'un centenar de persones.Tal com expliquen des del SAI, la majoria de demandes són per, de persones trans que volen fer un canvi de nom de les targetes sanitàries o els dubtes que tenen les seves famílies. Tot i això, tal com remarquen des del servei, no significa que siguin els únics casos a la comarca. Hi ha persones que segueixen altres procediments i d'altres que encara desconeixen el servei.De les dades recollides aquest 2021, la majoria són(n'hi ha 26 en temes de salut, família i educació), però també dues incidències i tres denúncies. A més del cas de Bernadas, hi ha lade l'arc iris i un cas dea la via pública. Aquests dos casos són penals, és a dir, s'han denunciat als Mossos. El SAI, de moment, no ha rebut més casos d'homofòbia institucional arran del cas de Bernadas.