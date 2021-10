Cap positiu en la prova pilot de la diada castellera de Santa Tecla de Tarragona

Seguretat versus protecció de dades

Altres notícies que et poden interessar

: aquest és el resultat final delsfets alsde les quatre colles de Tarragona, en el marc de la prova pilot feta durant la celebració de la, la primera important de lapost-Covid. L'estudi engegat conjuntament amb laavala, segons els impulsors, que el fet casteller "és segur" en plena pandèmia si se segueixen les mesures.Ara bé, les mesures de prevenció han canviat respecte fa un mes. Abans, el nombre de castellers estava limitat a 150 i tan sols podien fer una ronda. També, tots havien d'estar vacunats. Ara,En total es van fer 387 tests als Castellers de Sant Pere i Sant Pau, 575 a la Colla Jove Xiquets de Tarragona, 461 als Xiquets de Tarragona i 355 als Xiquets del Serrallo. Tot plegat, durant quatre dies diferents:. Ni durant els assajos ni tampoc arran de l'actuació es van detectar casos, un fet que des de l'Ajuntament valoren molt positivament.Tant elcom lahan destacat la "col·laboració" de les colles. El procediment era senzill: abans de cada assaig, calia fer-se la prova i, en cas de donar positiu, no el deixaven entrar. Calia estar vacunat amb les dues dosis i no mesclar-se amb altres grups bombolla. Les mascaretes, és clar, calia dur-les posades en tot moment i fins i tot caliaAquest estudi va representar l'avantsala de l'obertura de l'activitat castellera, si bé la Generalitat ha anat fent passes en paral·lel conjuntament amb la Coordinadora de Colles Castelleres. "Els castellers han agafat consciència de les mesures, també del cribratge en funció de la simptomatologia, ja saben que si tenen símptomes no han d'anar a assaig", deia Gemma Flores, epidemiòloga. També han canviat els hàbits respecte a la construcció del castell: "Havia de durar el menys possible, ja que a partir dels 15 minuts sense distància és quan es pot donar el contagi".Les circumstàncies han canviat, però Flores recomana "continuar aplicant l'aprenentatge" de la diada de Santa Tecla. Això xoca de cara amb la normativa actual, que prohibeix, encara que una colla així ho decideixi, demanar el certificat de vacunació de la Covid-19 per poder fer castells. "És ideal que el casteller estigui vacunat", ha dit el doctor Xavier Oliach, que tot i així ha reconegut que la decisió no és en mans dels experts.Colles com, però la Coordinadora de Colles Castelleres ja ha assegurat que això no és legal. En cas que una colla vulgui assessorament municipal, la regidora Inés Solé, de l'àrea de Cultura i Festes, s'ha ofert a "buscar una solució".Per la seva banda, les colles continuen amb les actuacions previstes. Les primeres a la ciutat des de la diada de la patrona seran dissabte, una al pla de la Seu i l'altra a la plaça Corsini, amb dues colles en cada cas. Aquestes, però, sense seguiment clínic.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor