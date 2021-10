Lacontinua la lluita per la promoció de la llengua catalana "com a eina de cohesió social" i ho fa amb la campanya, de la mà de la(FNEC) i el(SEPC) a la Universitat de Barcelona. La campanya, presentada aquest dijous, es focalitza en l'objectiu de donar veu i agilitzar les queixes relacionades amb el desús del català que els estudiants universitaris detectin a les aules.Dirigida als estudiants catalanoparlants de Catalunya, Illes Balears i País Valencià, la campanya ha estat protagonitzada pel portal web que les tres entitats catalanes han inaugurat. L'espai digital, que té com a objectiu recollir lesmitjançant un formulari, se centra en tres eixos d’actuació definits per, membre de la FNEC: "Recollir dades sociolingüístiques reals; encoratjar, animar i conscienciar els estudiants en els seus drets lingüístics; i que les universitats reaccionin a aquest estímul i desenvolupin estratègies eficients per desenvolupar de forma interna”., de Plataforma per la Llengua, ha fet una radiografia de la. Veu el panorama actual com un "problema endèmic i sistematitzat" que afecta els drets dels estudiants catalans. L'ús del català, pel membre de la plataforma, és "". Per això, "l'alumnat té dificultats moltes vegades per accedir a oferta docent en català", avisa Solà, que ha assegurat que hi ha "emergència lingüística a la docència".Segons, del SEPC, en els últims anys hi ha hagut un retrocés constant de les assignatures ofertes en català, que no permet assegurar un 60% de l'ensenyament en la llengua catalana. La situació al País Valencià i les Balears empitjora: no s’arriba al 40% dels crèdits impartits en català a les universitats valencianes. A les Illes, només un 25% de l’oferta és en català.Des de Plataforma per la Llengua, insten al professorat a, diu Solà que "és el contracte entre la universitat i l'alumne i, a més, és informació vinculant", per aquest motiu, afirma tot recolzant-se en la legalitat, que la llibertat per expressar-se en la llengua oficial que es vulgui, "no significa que en el moment que algú aixeca la mà i diu que no l'entén es pot, és un acte que va contra la llei".El portal web que ha estat presentat de la mà del formulari per enviar les queixes, esperen que sigui una, com ha dit Arguijo, "les universitats haurien de ser capaces de gestionar elles mateixes el problema o, encara millor,".Dades més concretes que han anat arreplegant des de les tres entitats assenyalen que l'oferta menor de crèdits en català es veu "especialment en graus com", segons Solà, que analitza la problemàtica mirant el futur: "això acaba arribant a altres àmbits fora de l'educatiu, juristes i advocats no es formen en la seva especialitat en la llengua del país".

