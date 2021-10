Els vins afectats, tots ells propis de l’empresa investigada, es corresponien amb les marques següents:



- HEREDAD MESTRAL 2017 (DOQ. Priorat).



- HEREDAD MESTRAL CIERVO 2017 (DOQ. Priorat).



- VEGA ESCAL 2016 i 2017 (DOQ. Priorat).



- CLOS ROJA 2017 (DOQ. Priorat).



- VINYA CARLES 2017 (DOQ. Priorat).



- HEREDAD CENTUM 2017 (DO Montsant).



- VESPRAL GRAN RESERVA 2014 (DO Terra Alta).



- VESPRAL RESERVA 2016 i 2017 (DO Terra Alta).



- VESPRAL CRIANZA 2016, 2017 i 2018 (DO Terra Alta).



- ARMONICO SELECCIÓN 2017 i 2018 (DO Terra Alta).



- ARMONICO GRAN SELECCIÓN 2016 i 2017 (DO Terra Alta).



- VESPRAL VENDIMIA SELECCIONADA 2018 (DO Terra Alta).



- GRAFICO GRAN SELECCIÓN 2018 (DO Terra Alta).



- GRAFICO SELECCIÓN 2019 (DO Terra Alta).



També es van immobilitzar diversos palets de vins per investigar quins són els canals de distribució, en els que també s’havien modificat de manera fraudulenta els Distintius de Garantia. En aquest cas es tractaria dels vins:



- SLATES OF BONMONT 2017 (DOQ. Priorat)



- HEREDAD CENTUM 2019 (DO Montsant).



- CARLES HEREDAD 2019 (DO Montsant).



- ESCAL ROJA GRAN RESERVA 2015 (DO Terra Alta).



- HEREDAD CHEROGA 2018 (DO Terra Alta).



- VESPRAL GRAN RESERVA 2015 (DO Terra Alta).

, tots ells propis de l’empresa investigada, es corresponien amb les marques següents:- HEREDAD MESTRAL 2017 (DOQ. Priorat).- HEREDAD MESTRAL CIERVO 2017 (DOQ. Priorat).- VEGA ESCAL 2016 i 2017 (DOQ. Priorat).- CLOS ROJA 2017 (DOQ. Priorat).- VINYA CARLES 2017 (DOQ. Priorat).- HEREDAD CENTUM 2017 (DO Montsant).- VESPRAL GRAN RESERVA 2014 (DO Terra Alta).- VESPRAL RESERVA 2016 i 2017 (DO Terra Alta).- VESPRAL CRIANZA 2016, 2017 i 2018 (DO Terra Alta).- ARMONICO SELECCIÓN 2017 i 2018 (DO Terra Alta).- ARMONICO GRAN SELECCIÓN 2016 i 2017 (DO Terra Alta).- VESPRAL VENDIMIA SELECCIONADA 2018 (DO Terra Alta).- GRAFICO GRAN SELECCIÓN 2018 (DO Terra Alta).- GRAFICO SELECCIÓN 2019 (DO Terra Alta).També es van immobilitzar diversos palets de vins per investigar quins són els canals de distribució, en els que també. En aquest cas es tractaria dels vins:- SLATES OF BONMONT 2017 (DOQ. Priorat)- HEREDAD CENTUM 2019 (DO Montsant).- CARLES HEREDAD 2019 (DO Montsant).- ESCAL ROJA GRAN RESERVA 2015 (DO Terra Alta).- HEREDAD CHEROGA 2018 (DO Terra Alta).- VESPRAL GRAN RESERVA 2015 (DO Terra Alta).

El passat 8 d'octubre, agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de Divisió d’Investigació Criminal (DIC), entraven als magatzems i oficines de l'empresa vinícola de les Borges del Camp Reserva de la Tierra per ordre del Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Reus. S’hi van intervenirEl comunicat dels Mossos especifica que, tot i que els vins no presenten un risc per a la salut, han estat immobilitzats per evitar el. L'ordre judicial és per delictes contra la propietat industrial, frau als consumidors, publicitat enganyosa i falsedat documental.Les investigacions s'iniciaven el mes de juliol, després de la denúncia conjunta de les tres denominacions d'origen afectades;Els diferents Consells Reguladors sospitaven que distribuïen vins sense control i sense complir els requisits establerts, a banda de falsejar els Distintius de Garantia simulant que eren de les seves Denominacions d’Origen.Els agents de la Unitat de Consum de Mossos d’Esquadra van acreditar que l’empresa comercialitzava de forma legal vins d’aquestes Denominacions d’Origen, amb marques pròpies. En el cas de la DOQ. Priorat i de la DO Montsant, els adquiria ja embotellats a bodegues d’aquestes denominacions, mentre que en el cas de la DO Terra Alta, els embotellava a les seves instal·lacions, prèvia qualificació dels vins i assignació dels corresponents Distintius de Garantia.De forma simultània, l’empresa imprimiaamb els quals presumptament envasava a les seves instal·lacions i comercialitzava de forma incontrolada i fraudulenta, grans quantitats de vi. En una de les actuacions es van intervenir 23 bobines, cadascuna amb 5.000 Distintius de Garantia, que tenien la mateixa numeració.Les primeres estimacions indiquen que des de l’any 2017 es podrien haver comercialitzat. Dins la mateixa operació l’autoritat judicial ha ordenat a quatre cadenes de supermercats a aturar la distribució i venda de vins de diferents marques afectades pel frau.Els mossos especifiquen que "la immobilització dels vins és produeix per aturar el frau als consumidors i els prejudicis a les DO," i conclouen que "la investigació continua oberta, enfocada a determinar el grau de participació dels diferents responsables de la empresa i altres persones relacionades amb l’activitat il·lícita".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor