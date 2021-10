ERC, «molt lluny» d'aprovar el pressupost de Barcelona per al 2022

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona,, ha avisat aquest dijous que estan "molt lluny" d'aprovar el pressupost proposat pel govern municipal per al 2022. En roda de premsa, Maragall ha assenyalat que el concepte de transformació està "absent" en els comptes i es queixa que no hi ha un enfocament "excepcional" per gestionar els 400 milions d'euros -del total de 3.400 milions de pressupost- provinents de deute, fons europeus i transferències de l'Estat."Avui no podem votar a favor del pressupost", ha reiterat el regidor, que ha indicat que el problema que hi veuno és de "negociació petita" sinó de "concepció". Alhora, però, ha matisat que "queden setmanes per treballar" i que estan "disposats a tot" per Barcelona.Segons els republicans, Barcelona es troba en un punt d'inflexió i cal "marcar rumb" i plantar pilars de transformació. En concret, ha parlat d'un canvi de model econòmic que depengui menys del turisme, fer front al, gestionar la transició energètica, el civisme o la neteja i abordar també la mobilitat i el transport públic.El regidor, també present a la roda de premsa, ha recordat que Esquerra ha pactat dos pressupostos durant el mandat actual perquè consideraven que hi havia un element "transformador". Això, però, ha "fallat" en la seva aplicació. Com a exemples d'incompliments, Castellana ha citat la creació de l'anomenada 'taxa Amazon' o la transformació de la Rambla, entre altres. A més, també ha criticat mesures recents com ara els bons consum, perquè no arriben a tota la ciutat.En aquest sentit, Maragall ha dit que la distància amb el govern municipal s'explica també per això. "L'experiència ens indica que no podem caure altre cop en una bona fe de proposar coses que després no es compleixen o es distorsionen", ha apuntat.D'altra banda, també ha negat que la posició que ERC manté ara sigui un càlcul o previsió electoral. Per Maragall, el pressupost per al 2022 que ha proposat l'executiu dels 'comuns' i el PSC és "continuista i conservador". "ERC està convençuda que hi ha una possibilitat real d'utilitzar els recursos per orientar la sortida de la crisi", ha conclòs.

